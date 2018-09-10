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Kuzey Kore'de 'füzesiz' 70. yıl töreni

10.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü için büyük bir askeri geçit töreni düzenledi. Törende sıradan halktan özenle seçilen ve çok zorlu bir prova süreciyle hazırlanan on binlerce kişi yer aldı.

Kuzey Kore'de 'füzesiz' 70. yıl töreni

Ülkede bu tarz gösteriler, halkın ülkelerine duydukları sadakat ve gururu ortaya koymalarına aracılık ediyor ve bu nedenle de yönetim tarafından çok önemli etkinlikler olarak görülüyor.

Törenden öne çıkan fotoğrafları derledik.

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Geçit törenine katılan kişiler askeri okullardan veya seçkin askeri birimlerden seçiliyor. Zaman zaman yetenekli şarkıcı, dansçı ve jimnastikçilerin de eklendiği görülüyor.

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Seçilenlerin tamamını ortak özelliği ise Kim ailesine büyük bir sadakatle bağlı olmaları.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve parlamento başkanı Kim Yong-nam da törendeydi.

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Kim Jong-un'un halka seslenip seslenmediği netlik kazanmadı.

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Her yıl düzenlenen bu geçit törenlerinde her şeyin mükemmel olması isteniyor.

Meşalelerle yapılan bu gösterinin ilhamı Kuzey Kore'nin ilk lider Kim Il-sung'un ülkesi için yaptığı kurtuluş savaşının gece muharebelerinden geliyor.

Kuzey Kore için bu geçit törenleri, askeri donanımını gösterebilmesi için de büyük bir fırsat sunuyor.

Bu törenin başrolünde de, ordu birimleri, yeni silahlar ve askeri tanklar vardı.

Ancak aralarında kıtalararası balistik füzelerin olmadığı dikkat çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayındaki tarihi zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için bir metin imzalamıştı. Tarihi zirve sonrası füzelerin törende gösterilip gösterilmeyeceği merak konusuydu. Amerikan basınına göre, ABD istihbaratı Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerinin durmadığını söylüyor.

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Kuzey Kore füzesiz geçit töreni Kim Jong Un

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