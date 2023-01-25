Kuzey Kore'de gizemli hastalık paniği! Vakalar artıyor, sokağa çıkma yasağı getirildi

Kuzey Kore, koronavirüsün ardından şimdi de tespit edilemeyen solunum yolu hastalığı ile uğraşıyor. Vaka sayılarındaki artış sonrası başkent Pyongyang'da 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

HASTALIĞIN TÜRÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Yonhap'ın NK News'e dayandırdığı haberine göre, yetkililer, vaka sayısındaki artışın önüne geçebilmek için başkentte sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

Henüz hastalığın türünün tespit edilemediği ancak başkent sakinlerinden gün içinde birkaç kez vücut sıcaklıklarını ölçmeleri istendi.

HALK GIDA STOĞU YAPTI

Yerel basındaki haberlerde, Pyongyang'da halkın, 5 günlük sokağa çıkma yasağının uzaması ihtimaline karşı gıda stoku yaptığı kaydedildi.

Kuzey Kore'de, ilk Kovid-19 vakası Mayıs 2022'de açıklanırken ağustosta ise salgına karşı zafer kazanıldığı ilan edilmişti.

Pyongyang yönetimi, salgına dair vaka sayıları ve buna bağlı can kaybı sayılarını şeffaf olarak açıklamamakla suçlanıyordu.

Kaynak: AA



