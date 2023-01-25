HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Kore'de gizemli hastalık paniği! Vakalar artıyor, sokağa çıkma yasağı getirildi

Kuzey Kore'de gizemli hastalık paniği! Vakalar artıyor, sokağa çıkma yasağı getirildi

25.01.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'de tespit edilemeyen solunum yolu hastalığı paniğe yol açtı. Vaka sayısındaki artışın önüne geçmek için başkent Pyongyang'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kuzey Korelilerin 5 gün süreyle geçerli olacak yasağının uzaması ihtimaline karşı gıda stoku yaptığı kaydedildi.

Kuzey Kore'de gizemli hastalık paniği! Vakalar artıyor, sokağa çıkma yasağı getirildi

Kuzey Kore, koronavirüsün ardından şimdi de tespit edilemeyen solunum yolu hastalığı ile uğraşıyor. Vaka sayılarındaki artış sonrası başkent Pyongyang'da 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

thumbs_b_c_f6c4a80f3e59c41d2d0e982a3b2b8833

HASTALIĞIN TÜRÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Yonhap'ın NK News'e dayandırdığı haberine göre, yetkililer, vaka sayısındaki artışın önüne geçebilmek için başkentte sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

Henüz hastalığın türünün tespit edilemediği ancak başkent sakinlerinden gün içinde birkaç kez vücut sıcaklıklarını ölçmeleri istendi.

HALK GIDA STOĞU YAPTI

Yerel basındaki haberlerde, Pyongyang'da halkın, 5 günlük sokağa çıkma yasağının uzaması ihtimaline karşı gıda stoku yaptığı kaydedildi.

Kuzey Kore'de, ilk Kovid-19 vakası Mayıs 2022'de açıklanırken ağustosta ise salgına karşı zafer kazanıldığı ilan edilmişti.

Pyongyang yönetimi, salgına dair vaka sayıları ve buna bağlı can kaybı sayılarını şeffaf olarak açıklamamakla suçlanıyordu.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2020'den beri 'kıyamete' 100 saniye kalmıştı, artık daha da az kaldı!2020'den beri 'kıyamete' 100 saniye kalmıştı, artık daha da az kaldı!
Türkiye talep etti! Toplantılar iptal edildiTürkiye talep etti! Toplantılar iptal edildi
CHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtilerCHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtiler
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore hastalık koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

EYT'de ilk maaş ne zaman yatar? Açıkladı

EYT'de ilk maaş ne zaman yatar? Açıkladı

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi

Araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Düğün parasını kaptırdı

Araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Düğün parasını kaptırdı

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.