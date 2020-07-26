HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Kore'de ilk koronavirüs vakası

Kuzey Kore'de ilk koronavirüs vakası

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası şüphesinin sınırdaki Kaesong şehrinde meydana geldiği bildirildi.

Kuzey Kore'de ilk koronavirüs vakası

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, geçen hafta Kuzey Kore'ye Kaesong şehrinden yasa dışı şekilde giren bir kişi Kovid-19 şüphesiyle gözlem altına alındı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) Merkez Komite acil ve genişletilmiş politbüro toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kim, maksimum düzeyde salgın tedbirleri uygulanacağını belirterek, "Son 6 ayda ülke çapında her sahada alınan yoğun önleyici anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik." dedi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞA KAPATILDI

Durum tespiti sonrası Kaesong'un cuma gününden bu yana giriş çıkışa kapatıldığını vurgulayan Kim, son 5 günde şehre seyahat etmiş kişilerin karantinada tutulduğunu aktardı.

Pyongyang yönetimi, 2020 başlarında Çin ile mevcut seyrüsefere son verdiğini bildirerek ülkede Kovid-19 tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalıUzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 648 bin 476’ya yükseldiDünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 648 bin 476’ya yükseldi
İstanbul’da kurban tedbirleri açıklandı! Kesim nasıl olacak?İstanbul’da kurban tedbirleri açıklandı! Kesim nasıl olacak?

En Çok Okunan Haberler

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

Zeynep'in katilinin ifadesindeki önemli detay ortaya çıktı

Zeynep'in katilinin ifadesindeki önemli detay ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Diğer Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 648 bin 476’ya yükseldi

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 648 bin 476’ya yükseldi

ABD’de uçak evin üzerine düştü! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ABD'de evin üzerine uçak düştü

İstanbul Sözleşmesi: Polonya hükümeti çekileceğini açıkladı, ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

ABD Kongre'sinde ifade verecekler

Portekiz'de koronavirüsü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi

Koronavirüsü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi

İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 35 bin 102'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 35 bin 102'ye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.