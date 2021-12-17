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Kuzey Kore'de yas! Ülkede 11 gün boyunca gülmek bile yasak

17.12.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'de bugün eski lider Kim Jong-il'in ölümünün 10. yıldönümünü nedeniyle, vatandaşlar 11 günlük yas döneminin bir parçası olarak katı kurallara uymak zorunda kalacak. Ülkede 11 gün boyunca alkol alınmayacak, alışveriş yapılmayacak hatta gülünmeyecek.

Kuzey Kore'de yas! Ülkede 11 gün boyunca gülmek bile yasak

1994'ten 2011'e kadar Kuzey Kore'nin ikinci yüksek lideri olan Kim Jong-il'in ölüm yıldönümü nedeniyle yas tutulmaya başlandı. 70 yaşında vefat eden Jong-il için normalde on gün yas tutulsa da ölümünün onuncu yıl münasebetiyle bu yıl fazladan 24 saat daha eklendi.

YAS DÖNEMİNDE KUTLAMA DA, CENAZEDE AĞLAMA DA YASAK

Kuzeydoğu sınır kenti Sinuiju'dan Radio Free Asia'ya konuşan bir kişi, ''bu süre zarfında alkol almamalıyız, gülmemeliyiz ve etkinliklere katılmamalıyız. Geçmişte yas döneminde içki içen birçok kişi tutuklandı ve ideolojik suçlular olarak muamele gördü. Aldılar ve bir daha hiç görülmediler. Yas dönemine denk gelen insanlar kendi doğum günlerini bile kutlayamazlar, ailelerinden biri ölse bile yüksek sesle ağlayamazlar'' dedi.

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Kaynağa göre halk, Kim Jong-il'in yas süresinin, Kim Il-sung'un yas süresi gibi bir haftaya kısaltılmasını isterken yaşayan insanların iki insanın yasını ömür boyunca tutmak zorunda kalmaktan şikayet ettikleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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