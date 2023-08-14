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Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı! Lider Kim ultimatom niteliğindeki talimatı verdi: "Düşmanın güç kullanmaya cesareti bile olmayacak..."

14.08.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD ile Güney Kore arasında gerçekleştirilecek olan geniş kapsamlı askeri tatbikat öncesi hamlelerini daha da keskinleştirmeye başladı. Son olarak Kim, tehditlere karşı hazır olmak amacıyla füze üretiminin arttırılması yönünde talimat verdi.

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı! Lider Kim ultimatom niteliğindeki talimatı verdi: "Düşmanın güç kullanmaya cesareti bile olmayacak..."

ABD ve Güney Kore arasında 10 gün sürecek olacak Ulchi Freedom Guardian adlı askeri tatbikat, Pyongyang cephesinde endişeyle karşılanmıştı. Bu endişeler çerçevesinde Kuzey Kore'nin yeni hamlesi belli oldu.

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"DÜŞMANIN GÜÇ KULLANMAYA CESARETİ OLAMAYACAK..."

Kim Jong-un, füze ve top mermileri üreten mühimmat fabrikasına ziyareti sırasında askeri birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için füze üretim kapasitesini önemli ölçüde artırma emri verdi. Kim Jong-un fabrikada yaptığı konuşmada, "Savaş hazırlıklarının seviyeleri, mühimmat endüstrisinin gelişmesine bağlıdır ve buna bağlı olarak ordumuzun savaş hazırlıklarını hızlandırmada fabrikanın çok büyük bir sorumluluğu var" dedi. Kim, “Ön cephedeki topçu birliklerini güçlendirmek için roketlerin üretiminin katlanarak artması çok acil bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.

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Kuzey Kore ordusunun askeri gücünün korunması gerektiğini ve herhangi bir savaşın üstesinden gelmek için sağlam bir hazırlık yapmaları gerektiğini belirten Kim, "Böylece düşmanın güç kullanmaya cesaretinin olmayacağını, güç kullandığı takdirde ise düşmanın yok edileceğini" sözlerine ekledi.

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KUZEY KORE'DEN ABD VE GÜNEY KORE'YE KINAMA!

ABD ve Güney Kore arasında Kuzey Kore’nin nükleer ve füze tehditlerine karşı askeri yeteneklerin gelişmesi için düzenlenen Ulchi Freedom Guardian yaz tatbikatının 21-31 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanırken, Kuzey Kore ise askeri tatbikatın nükleer savaş için bir prova olduğunu, bu nedenle iki ülkeyi kınadığını açıkladı. (İHA)

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Güney Kore Kuzey Kore füze abd

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