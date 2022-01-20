Kuzey Kore'den ABD'ye misilleme! Füze denemeleri yeniden başlıyor

Kuzey Kore'den ABD'nin bölgedeki adımları sonrası dikkat çeken bir hamle geldi. Yapılan açıklamada ABD'nin "düşmanca" eylemlerine yanıt olarak daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucu askıya alınan tüm faaliyetlerin yeniden başlatılması konusunda karar alındığı belirtildi.

"ASKERİ TEHDİT GÖZ ARDI EDİLMEYECEK TEHLİKELİ BİR SEVİYEYE ULAŞTI"

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisinin politbüro toplantısına başkanlık etti. Toplantıda ABD'nin son "düşmanca" eylemlerine yanıt olarak daha önce verilen tavizlerin yeniden gözden geçirilmesi kararı alınırken, ülkenin askeri yeteneklerini güçlendirmek için politika hedefleri belirlendiği kaydedildi. Kim Yong-un'un daha önce alınan tüm güven artırıcı önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi ve geçici olarak askıya alınan tüm faaliyetlerin yeniden başlatılması konusunda hızla inceleme başlatılması talimatı verdiği ifade edildi. ABD ile uzun süreli bir yüzleşme için daha kapsamlı hazırlık yapılmasının belirtildiği haberde ABD'nin düşmanca politikasının ve askeri tehdidinin artık göz ardı edilemeyecek tehlikeli bir seviyeye ulaştığı ifade edildi.

"ABD, KUZEY KORE'NİN VARLIĞINI CİDDİ ŞEKİLDE TEHDİT EDİYOR"

Ayrıca 2019'daki Kuzey Kore-ABD zirvelerinden sonra ABD'nin askıya almayı taahhüt etmesine rağmen Güney Kore ile ortak savaş tatbikatı düzenlediği, Güney Kore'ye son teknoloji askeri teçhizat ve stratejik silahlar gönderdiği belirtildi. ABD'nin Kore yarımadasının etrafındaki bölgede Kuzey Kore'nin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

'FÜZE DENEMELERİNE YENİDEN BAŞLAYACAK'

Askıya alınan tüm faaliyetlerin yeniden başlatılmasının değerlendirilmesi talimatı, Kuzey Kore'nin askıya aldığı "nükleer ve uzun menzilli füzelerin testlerine yeniden başlayacağı" şeklinde yorumlandı. Pyongyang, Kim Jong-un ile eski ABD Başkanı Donald Trump’ın arasındaki görüşmelerin 2017 yılında başlamasından bu yana kıtalararası balistik füze denemesi ve nükleer deneme gerçekleştirmediği biliniyor.

FÜZE DENEMELERİNE HIZ VERDİ

Pyongyang yönetimi bu ay başından beri 4 füze denemesi gerçekleştirmiş, 5 ve 11 Ocak'ta geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzelerin test edildiği açıklanmıştı. 14 Ocak'ta bir denemeye daha imza atan Pyongyang, ülkenin demiryolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik bir tatbikatın parçası olarak 2 füze ateşlendiğini doğrulamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen füze programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore, 17 Ocak'ta ise "taktik güdümlü füzelerin" test edildiğini açıklamıştı. Son deneme, Kuzey Kore'nin bu ayki 4. füze testi olarak kayıtlara geçmişti.

Washington yönetimi ise geçtiğimiz hafta Pyongyang'ın son füze testlerine yanıt olarak 5 Kuzey Koreli isme ve rejimin balistik füze ile ilgili programlarını destekleyen bir kuruluşa yaptırım uygulandığını açıklamıştı. Kuzey Kore, yılın 4. füze testini ABD yaptırımlarının ardından gerçekleştirmişti.

Kaynak: İHA

