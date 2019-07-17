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Kuzey Kore'den ABD'ye net uyarı: Güney Kore ile tatbikat yaparsanız...

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2019 01:58 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat düzenlemeye devam etmesi halinde, Washington ile yeniden başlatılması yönünde mutabakata varılan çalışma düzeyindeki nükleer görüşmelerin etkileneceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'den ABD'ye net uyarı: Güney Kore ile tatbikat yaparsanız...

Yonhap ajansının Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile Güney Kore'nin gelecek ay yapmayı planladığı "19-2 Dong Maeng" tatbikatına atıfta bulunarak, tatbikatın yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini belirtti.

Sözcü, "Askeri tatbikat gerçekten yapılırsa, Kuzey Kore-ABD arasındaki çalışma düzeyindeki görüşmeleri etkileyecektir. ABD'nin bundan sonraki tavrını izleyerek, Kuzey Kore-ABD çalışma düzeyindeki görüşmelerin açılması kararımızı formüle edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ABD ile Güney Kore arasında devam eden ve Kore Yarımadası'nın işgal planı olarak görülen tatbikat ve denemelerin, ABD ile varılan mutabakat sonrası durdurulan nükleer programlarının yeniden başlatılmasını düşünmeye sevk ettiği vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki müzakerelerde alınan kararlara dikkat çekilen açıklamada, Trump'ın birinci ve üçüncü görüşmelerde, Kim'e Güney Kore ile ABD arasındaki tatbikatları durdurma sözü verdiği hatırlatılmıştı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah denemelerini durdurmasına dair resmi bir anlaşmanın bulunmadığının altı çizilmişti.

ABD-KUZEY KORE GÖRÜŞMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı. (AA)

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Kuzey Kore ABD Güney Kore

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