Kuzey Kore'den çok ilginç savaş açıklaması!

Kore Savaşı’nın (1950-1953) sona ermesinin 67. yıldönümü nedeniyle dün gerçekleştirilen resepsiyonda ordu mensuplarına ve gazilere hitap eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer silahların ülkesinin güvenliğini ve geleceğini garanti ettiğini ve bu nedenle artık savaş olmayacağını söyledi.

Resmi devlet ajansı KCNA’nın aktardığına göre Kim, nükleer programın ‘savunma’ amaçlı olduğunu vurguladı ve sahip oldukları tüm nükleer silahları ‘başka bir silahlı çatışmayı ortadan kaldıracak mutlak gücü kazanmak’ amacıyla geliştirdiklerini belirtti.

Kim, “Artık emperyalist ve düşman güçlerden gelen her türlü yüksek yoğunluklu baskı ve askeri tehditler karşısında kendimizi savunabiliyoruz.

Güvenilir ve etkili, öz savunma amaçlı nükleer caydırıcı silahlarımız sayesinde artık savaş olmayacak; ülkemizin güvenliği ve geleceği sonsuza dek güvence altına alınacak” dedi.

MÜZAKERELER TIKANDI

Kim’in bu çıkışı, ABD ile Kuzey Kore arasında, Pyongyang’a uygulanan yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programın gözden geçirilmesini öngören müzakere girişiminin tıkandığı bir dönemde geldi.