HABER

Dünya tedirgin! Füzeler ateşlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2019 09:20 | Son Güncelleme

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde iki füze fırlattığı belirtildi.

Dünya tedirgin! Füzeler ateşlendi

Füzelerden birinin yerel saatle 07.20 sıralarında Doğu Denizi'nin ortalarına, diğerinin ise Japonya'nın doğusundaki kıyı illerinden Shimane yakınlarına düştüğü açıklandı.

Füzelerin türünü tespit edemeyen Güney Kore ordusu yetkilileri, olası yeni bir füze denemesine karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Söz konusu füze denemelerinde herhangi bir askeri mühimmata zarar gelmediği kaydedildi.

Kuzey Kore hükümeti, dün Washington ve Pyongyang yönetimlerinin nükleer konusu üzerine 4 Ekim'de ön görüşme ve 5 Ekim'de çalışma düzeyinde müzakereler yapılması üzerine mutabık kaldığını açıklamıştı.

KAYNAK: AA

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Erdoğan’dan seçim barajı açıklamasıErdoğan’dan seçim barajı açıklaması
Ülkede polis ile göstericiler arasında çatışmaÜlkede polis ile göstericiler arasında çatışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore füze Deneme

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Adana'da gece yarısı korkutan patlama!

Adana'da gece yarısı korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hong Kong'da olaylar devam ediyor! Polis ile göstericiler arasında çatışma

Ülkede polis ile göstericiler arasında çatışma

Kuzey Kore'den füze denemesi

Kuzey Kore'den füze denemesi

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump'tan şaşkına çeviren benzetme! 'Bu bir darbe'

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

BM Genel Kurul toplantısına damga vuran olay! Ruhani'den, Trump'ı şaşırtan hareket

BM Genel Kurul toplantısına damga vuran olay! Ruhani'den, Trump'ı şaşırtan hareket

Oy kullanma yaşı 16'ya indirilebilir!

Oy kullanma yaşı 16'ya indirilebilir!

Lübnan Başbakanı, güzel modele 16 milyon dolar hediye etmiş

Lübnan Başbakanı, güzel modele 16 milyon dolar hediye etmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.