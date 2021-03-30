Kuzey Kore'den Güney Kore'ye: ABD'nin papağanı!

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un eleştirileriyle ilgili, "mantıksız ve arsız" yorumlarının ABD'nin tutumunun taklidi olduğunu belirtti.

Kim, "Onun (Moon) utanmazlığına şaşkınlığımızı zor gizliyoruz. O ABD'nin yetiştirdiği bir papağan olduğu için gururunun okşanmasından rahatsızlık duymaz." ifadesini kullandı.

GÜNEY KORE, KİM'İN SÖZLERİNİ ESEFLE KARŞILADI

Bu arada Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Kim'in ifadelerinin esefle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Korelerin her koşulda asgari görgü kurallarına uyması gerektiği vurgulandı.

BIDEN'A 'HOŞ GELDİN HEDİYESİ'

Kuzey Kore, 21 Mart'ta birkaç kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, diyalog atmosferini zorlaştıran faaliyetlerin hoş karşılanmadığını ifade etmişti.

Moon, insanların Kuzey Kore'nin denemelerinden kaynaklanan endişelerinin farkında olduğunu belirterek, Koreler ile ABD'nin diyaloğu sürdürmek için çalışmasının vakti olduğunu söylemişti.

Denemelerin akabinde ABD, Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımları denetleyen BMGK komitesinin toplanmasını talep etmişti.