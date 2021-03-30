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  4. Kuzey Kore'den Güney Kore'ye: ABD'nin papağanı!

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye: ABD'nin papağanı!

30.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, balistik füze denemelerini eleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e ABD'nin "papağanı" benzetmesinde bulundu.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye: ABD'nin papağanı!

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un eleştirileriyle ilgili, "mantıksız ve arsız" yorumlarının ABD'nin tutumunun taklidi olduğunu belirtti.

Kim, "Onun (Moon) utanmazlığına şaşkınlığımızı zor gizliyoruz. O ABD'nin yetiştirdiği bir papağan olduğu için gururunun okşanmasından rahatsızlık duymaz." ifadesini kullandı.

GÜNEY KORE, KİM'İN SÖZLERİNİ ESEFLE KARŞILADI

Bu arada Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Kim'in ifadelerinin esefle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Korelerin her koşulda asgari görgü kurallarına uyması gerektiği vurgulandı.

BIDEN'A 'HOŞ GELDİN HEDİYESİ'

Kuzey Kore, 21 Mart'ta birkaç kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, diyalog atmosferini zorlaştıran faaliyetlerin hoş karşılanmadığını ifade etmişti.

Moon, insanların Kuzey Kore'nin denemelerinden kaynaklanan endişelerinin farkında olduğunu belirterek, Koreler ile ABD'nin diyaloğu sürdürmek için çalışmasının vakti olduğunu söylemişti.

Denemelerin akabinde ABD, Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımları denetleyen BMGK komitesinin toplanmasını talep etmişti.

Bu denemeler, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra Kuzey Kore tarafından fırlatılan ilk füzeler olması dolayısıyla önem arz ediyor.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği ilk resmi basın toplantısında, füze denemelerine ilişkin, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denemesi yapmasına ilişkin, "Kuzey Kore bu testler ile 1718 sayılı BM kararını ihlal etmiştir. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimiz ile iletişim halindeyiz. Gerilimi tırmandırmak isterlerse, uygun bir yanıt veririz ancak aynı zamanda diplomasiye de hazırım. Bu diplomasi ancak nükleerden arınma ile sonuçlanmalı." demişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Kore'nin denemelerini ele almak üzere bu hafta basına kapalı toplantı düzenlemesi bekleniyor.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

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Güney Kore Kuzey Kore

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