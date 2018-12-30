Kuzey Kore'den Güney Kore'ye mektup: Görüşmelere ağırlık vermeliyiz

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yıllardır bitmek bilmeyen düşmanlık bu yıl sona erdi. İki ülke lideri bu yıl içerisinde bir araya gelirken, iki ülkeden temsilciler de sık sık bir araya gelerek ilişkilerin normalleşmesi için girişimlerde bulunmuştu.

Bugün Güney Kore yönetimi yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bir mektup gönderdiği ifade edildi. Mektupta Kim Jong-un’un mevkidaşı Moon Jae-in ile daha sık görüşmek istediği belirtildi. Kim Jong-un’un, “Bölgede siyaseti iyileştirmek için görüşmelere ağırlık vermeliyiz. Bu yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen Seul ziyaretimin iptal edilmesinden dolayı özür dilerim” dediği aktarıldı.

