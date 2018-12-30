HABER

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye mektup: Görüşmelere ağırlık vermeliyiz

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2018 11:14 | Son Güncelleme

Bu yılın en tarihi anlarından biri Kuzey Kore ile Güney Kore liderlerinin bir araya gelmesiydi... Bugün bölge siyasetini etkileyecek yeni bir açıklama geldi. Güney Koreli yetkililer, Kim Jong-un'un kendilerine bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye mektup: Görüşmelere ağırlık vermeliyiz

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yıllardır bitmek bilmeyen düşmanlık bu yıl sona erdi. İki ülke lideri bu yıl içerisinde bir araya gelirken, iki ülkeden temsilciler de sık sık bir araya gelerek ilişkilerin normalleşmesi için girişimlerde bulunmuştu.

Bugün Güney Kore yönetimi yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bir mektup gönderdiği ifade edildi. Mektupta Kim Jong-un’un mevkidaşı Moon Jae-in ile daha sık görüşmek istediği belirtildi. Kim Jong-un’un, “Bölgede siyaseti iyileştirmek için görüşmelere ağırlık vermeliyiz. Bu yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen Seul ziyaretimin iptal edilmesinden dolayı özür dilerim” dediği aktarıldı.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Ülke gündemini değiştirdi! En yakın isimdi, o da sırt çevirdiÜlke gündemini değiştirdi! En yakın isimdi, o da sırt çevirdi
Trump: 'Çin'le Ticari İlikilerde Büyük İlerleme Var'Trump: 'Çin'le Ticari İlikilerde Büyük İlerleme Var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Güney Kore

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

ABD Başkanı Trump'tan sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Trump'tan sürpriz ziyaret

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netanyahu'ya en yakın isimlerdendi! Ayalet Shaked yeni parti kuruyor

Ülke gündemini değiştirdi! En yakın isimdi, o da sırt çevirdi

Sarı Yelekliler Fransa Merkez Bankası'nın kapısını yaktı

Sarı Yelekliler Fransa Merkez Bankası'nın kapısını yaktı

Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto

Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto

Gündemi sarsan iddia: Trump henüz çekilme talimatı vermedi!

Gündemi sarsan iddia: Trump henüz çekilme talimatı vermedi!

BAE'de helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

BAE'de helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

ABD, Suriye'deki ilk depoyu boşalttı!

ABD, Suriye'deki ilk depoyu boşalttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.