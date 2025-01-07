HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Kore’den ‘hipersonik’ hamle! Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! ‘Her türlü hava savunma sistemini aşabiliriz’

Kuzey Kore’den ‘hipersonik’ hamle! Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! ‘Her türlü hava savunma sistemini aşabiliriz’

07.01.2025 07:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore yaptığı son füze testi ile yine tüm dünyada gündem yarattı. Kuzey Kore, orta menzilli hipersonik balistik füze test ettiğini duyurarak yine gövde gösterisi yaptı. Kim Jong Un ise yaptığı açıklamada “Her türlü savunma sistemini aşarak düşmana darbe indirebiliriz” dedi.

Kuzey Kore’den ‘hipersonik’ hamle! Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! ‘Her türlü hava savunma sistemini aşabiliriz’

Kuzey Kore, geliştirdiği yeni orta menzilli hipersonik balistik füzeyi başarılı bir şekilde test ettiğini açıkladı. Füzenin performansının küresel anlamda göz ardı edilemeyeceğini söyleyen ülke lideri Kim Jong Un, “Her türlü savunma sistemini etkili bir şekilde aşarak düşmana ciddi bir askeri darbe indirebiliriz” dedi.

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesini doğruladı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, stratejik caydırıcılığın sürdürülebilirliğini ve etkinliğini artırmayı amaçlayan Milli Savunma Kalkınma Planı kapsamında geliştirilen yeni orta menzilli hipersonik balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi. Ülke lideri Kim Jong-Un’un denemeyi canlı yayın üzerinden takip ettiği belirtilirken, fırlatılan füzenin ses hızının 12 katına ulaşarak yaklaşık bin 500 kilometre uçtuğu aktarıldı.

2

KİM: “AMACIMIZ STRATEJİK CAYDIRICILIĞI SAĞLAMAK”

Silah testinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, “Bu füze denemesi, düşman güçlerin güvenlik tehditlerine yanıt olarak hipersonik balistik füzeler gibi güçlü silah teknolojilerini sürekli olarak geliştirdiğimizi şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlıyor” ifadelerini kullandı. “Dünyada böyle bir silah sistemine sahip olan çok az ülke vardır” diyen Kim, “Yeni bir hipersonik füze geliştirmemizin temel amacı, ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını güçlendirmeye devam etmek ve stratejik caydırıcılık sağlamaktır” şeklinde konuştu.

4

“PASİFİK BÖLGESİNDEKİ HER TÜRLÜ DÜŞMANI CAYDIRABİLİR”

Gerçekleştirilen hipersonik füze denemesinin saldırgan bir plan ya da eylem değil, açık bir meşru müdafaa çabası olduğunu vurgulayan Kim, “Füze sistemimizin performansı küresel arenada göz ardı edilemez. Her türlü savunma sistemini etkili bir şekilde aşarak düşmana ciddi bir askeri darbe indirebiliriz” dedi. Son “stratejik silah” testinin Kuzey Kore'nin meşru çıkarlarını korumak için neler yapabileceğini ve hangi araçları kullanabileceğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Kim, “Hipersonik füze sistemi, Pasifik bölgesindeki her türlü düşmana karşı güvenilir bir caydırıcılık sağlayacak” diye konuştu.

5

KUZEY KORE YILIN İLK FÜZE DENEMESİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Kuzey Kore dün Japon Denizi istikametine doğru tanımlanamayan bir füze fırlatmış, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada füzenin ses hızının 5 katı ve üzeri hızlara ulaşabilen bir hipersonik füze olabileceği bildirilmişti. Pyongyang’ın 2025 yılında gerçekleştirdiği ilk füze denemesi, ABD’de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlanmıştı. Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kore’de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekmişti.

ABD "Endişe verici" sözleriyle duyurdu! Rusya'dan Kuzey Kore'ye kritik teklif ABD "Endişe verici" sözleriyle duyurdu! Rusya'dan Kuzey Kore'ye kritik teklif

6

3

7Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong-un Hava Savunma Sistemi füze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için tek formül kaldı!

En düşük emekli maaşı için tek formül kaldı!

6 çocuk annesi eşini 'yasak aşk' nedeniyle öldürdü! Ardından İzmir'e gidip şüphelendiği kişiyi vurdu

6 çocuk annesi eşini 'yasak aşk' nedeniyle öldürdü! Ardından İzmir'e gidip şüphelendiği kişiyi vurdu

TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

Sağlık kuruluşlarına 'estetik' ayarı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık kuruluşlarına 'estetik' ayarı! Resmi Gazete'de yayımlandı

ABD "Endişe verici" sözleriyle duyurdu! Rusya'dan Kuzey Kore'ye kritik teklif

ABD "Endişe verici" sözleriyle duyurdu! Rusya'dan Kuzey Kore'ye kritik teklif

Roketsan mühendisinden acı haber! Evinde ölü bulundu

Roketsan mühendisinden acı haber! Evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.