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Kuzey Kore'den iki kısa menzilli balistik füze denemesi

24.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Japonya ve Güney Kore ziyaretlerine Kuzey Kore'den yanıt geldi.

Kuzey Kore'den iki kısa menzilli balistik füze denemesi

Beyaz Saray'da gazetecilere telekonferans yöntemi ile açıklama yapan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli füze testi yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, seyir füzesi türündeki füzelerin Kuzey Kore'yi nükleer silah programından caydırmak için alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararları kapsamındaki füzeler olmadığını ifade etti.

Denemenin pazar günü yapıldığı bilgisini paylaşan ABD'li yetkililer söz konusu testlere ilişkin daha fazla detay vermedi.

Bu adımın, Washington ile Pyongyang arasındaki diplomasi kapısını kapatıp kapatmadığına ilişkin soruya ise yetkililerden biri, "Bunun kapıları kapatan bir faaliyet olduğunu düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

Ohio dönüşü gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Başkan Joe Biden da, füze denemesinin provokasyon olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Hayır değil. Savunma Bakanlığına göre her zamanki aktiviteleri. Yeni bir durum yok." sözleriyle füze denemelerini ciddiye almadığını gösterdi.

Ayrıca Biden yönetiminin, Pyongyang'la diyaloğa devam edilmesini istediği belirtiliyor.

BIDEN'IN GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN İLK DENEME

Bu testler, Başkan Biden'ın göreve gelmesinden sonra Kuzey Kore tarafından fırlatılan ilk füzeler olması dolayısıyla önem arz ediyor.

Pyongyang'ın bu testlerle Biden yönetiminin Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorununu diplomatik müzakerelerle çözme teklifini dikkate almadığı mesajını verdiği de konuşuluyor.

Biden yönetimi Kuzey Kore'ye yönelik ABD politikasını gözden geçirirken, eski Başkan Donald Trump'ın yetkilileri ile istişare ettiği iddia ediliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Austin ile Blinken'ın Asya ziyaretinden hemen önce bir açıklama yaparak "ABD yatağında rahat yatmak istiyorsa, kötü kokular çıkarmaktan kaçınsın." tehdidinde bulunmuştu.

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