Kuzey Kore'den tedirgin eden hamle! 08.49 ve 08.52'de füzeler peş peşe ateşlendi

Kuzey Kore yılbaşından bu yana iki füze denemesi yaparken, bu sabah yerel saatle 08.49 ile 08.52'de yine korkulan oldu. Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin bu sabah iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. Bakan Nobuo, maksimum 50 kilometre irtifada 300 kilometre seyrettiği tahmin edilen füzelerin denize düştüğünü belirtti.

"ULUSLARARASI TOPLUM İÇİN CİDDİ SORUN"

Nobuo, "Kuzey Kore'nin füze teknolojisini geliştirmeye çalıştığı açık. Son dönemde bir dizi deneme, uluslararası toplum için ciddi sorun." dedi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, denemelere ilişkin henüz hasar saptanmadığını ifade etti.

Tokyo hükümeti resmi tepkisini, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Pyongyang'a aktardı.

Füzelerin büyük olasılıkla Japonya ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğü kaydedildi.

HAVALİMANINDAN FIRLATILMIŞ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, kısa menzilli balistik füzelerin başkent Pyongyang'ın dışındaki Sunan Havalimanı'ndan fırlatıldığını duyurdu.

2022'DE ŞİMDİDEN 4. DENEME

Son fırlatılan füzelerle, Kuzey Kore yılbaşından beri 4. füze denemesini yapmış oldu.

(AA)



