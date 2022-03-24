Kuzey Kore'den tehlikeli hamle! 2017'den bu yana ilk kez yaptılar

Balistik füze denemeleriyle dünyayı tehdit ve tedirgin eden Kuzey Kore'nin, 2017'den bu yana ilk kez tam teşekküllü balistik füze fırlatışı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Güney Kore ve Japonya orduları tarafından yapılan açıklamalarda Kuzey Kore'nin doğu kıyısından denize doğru fırlatışını gerçekleştirdiği cismin uzun menzilli kıtalararası balistik füze (ICBM) olabileceği ifade edildi.

Yonhap haber ajansında yer alan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre fırlatılan cismin uzaya doğru yükselen "yüksek rota" izlediği belirtilerek, büyük ihtimalle ICBM olduğuna dikkat çekildi.

2017'DEN BU AYNA İLK KEZ

Güney Kore Savunma Bakanlığı haberin yazıldığı sırada fırlatma denemelerinde ICBM kullanılıp kullanılmadığı konusunda yorum yapmadı. Kuzey Kore, 2017'den bu yana bu tip füzeler ile tam kapsamlı bir deneme gerçekleştirmemişti.

Japonya sahil güvenliği, fırlatılan cismin TSİ 09.44 itibarıyla Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi sınırları içine düştüğünü belirtti.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin geçen hafta Pyongyang kentinde bir füze denemesi gerçekleştirmiş olduğunu, ancak füzenin kalkıştan kısa süre sonra infilak ettiğini açıklamıştı.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatma girişiminde bulunabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD'li yetkililer Kuzey Kore tarafından 27 Şubat ve 5 Mart'ta gerçekleştirilen son iki denemede, ülkenin bugüne kadar kullandığı en büyük ICBM sistemi olan Hwasong-17'nin kullanıldığını ifade etmişti.

Kuzey Kore'nin geçen hafta gerçekleştirdiği fırlattığı füze ise kalkıştan kısa bir süre sonra havada infilak etmişti.

Balistik füze kullanılmış olması durumunda bugün gerçekleştirilen deneme, Kuzey Kore'nin yıl başından bu yana gerçekleştirdiği 13. balistik füze denemesi olacak.

Kuzey Kore'nin daha önce görülmemiş sıklıkta denemeler gerçekleştirmesine ABD, Güney Kore ve Japonya tepki göstermişti. (Reuters)

