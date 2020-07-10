Kuzey Kore'den Trump-Kim görüşmesi için flaş açıklama

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkezi Komitesi Departmanı Yardımcı Direktörü Kim, son zamanlarda iki ülkenin görüşmesine yönelik haberlerin yoğunlaştığına işaret etti.

Kesin olan şeyin Kuzey Kore-ABD zirvesine Washington yönetiminin ihtiyaç duyduğu olduğunu belirten Kim, ABD ile yapılacak bir müzakereden hiçbir kazançları bulunmadığını belirtti.

Kim, ABD'nin kendi tutumunda kararlı değişiklikler yapmadığı takdirde söz konusu zirveye bu yıl ve sonrasında ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Washington'ın Kuzey Kore’ye yönelik tehditkar söz ve eylemlerinin olması durumunda ise Pyongyang yönetiminin boş durmayacağını savunan Kim, ABD'nin "uyuyan kaplanı uyandıracağını ve Kim yönetiminin güçlü tepkisiyle karşılaşacağını" kaydetti.

"KORE YARIMADASININ NÜKLEERDEN ARINDIRILMASI MÜMKÜN"

Kim, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasının mümkün olduğuna dikkati çekerek, "Ancak bizim kastettiğimiz şey (nükleerden arındırılma) şu aşamada mümkün değil." dedi.

ABD’yi tehdit etme konusunda en ufak bir niyetleri olmadığını ve Kuzey Kore lideri Kim’in Trump’a bunu açıkça söylediğini aktaran kardeş Kim, "Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması sadece bizim eylemlerimize paralel olarak eşzamanlı geri dönüşü olmayan adımlar gibi diğer tarafta da (ABD) büyük değişimler yapıldığında sağlanabilir." ifadesini kullandı.