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Kuzey Kore'den Trump-Kim görüşmesi için flaş açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo- jong, ABD'nin önemli adımlar atmaması durumunda Donald Trump ile Kuzey Kore liderinin bu yıl içinde bir zirve yapmasını beklemediklerini bildirdi.

Kuzey Kore'den Trump-Kim görüşmesi için flaş açıklama

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkezi Komitesi Departmanı Yardımcı Direktörü Kim, son zamanlarda iki ülkenin görüşmesine yönelik haberlerin yoğunlaştığına işaret etti.

Kesin olan şeyin Kuzey Kore-ABD zirvesine Washington yönetiminin ihtiyaç duyduğu olduğunu belirten Kim, ABD ile yapılacak bir müzakereden hiçbir kazançları bulunmadığını belirtti.

Kim, ABD'nin kendi tutumunda kararlı değişiklikler yapmadığı takdirde söz konusu zirveye bu yıl ve sonrasında ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Washington'ın Kuzey Kore’ye yönelik tehditkar söz ve eylemlerinin olması durumunda ise Pyongyang yönetiminin boş durmayacağını savunan Kim, ABD'nin "uyuyan kaplanı uyandıracağını ve Kim yönetiminin güçlü tepkisiyle karşılaşacağını" kaydetti.

"KORE YARIMADASININ NÜKLEERDEN ARINDIRILMASI MÜMKÜN"

Kim, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasının mümkün olduğuna dikkati çekerek, "Ancak bizim kastettiğimiz şey (nükleerden arındırılma) şu aşamada mümkün değil." dedi.

ABD’yi tehdit etme konusunda en ufak bir niyetleri olmadığını ve Kuzey Kore lideri Kim’in Trump’a bunu açıkça söylediğini aktaran kardeş Kim, "Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması sadece bizim eylemlerimize paralel olarak eşzamanlı geri dönüşü olmayan adımlar gibi diğer tarafta da (ABD) büyük değişimler yapıldığında sağlanabilir." ifadesini kullandı.

ABD'NİN KUZEY KORE ÖZEL TEMSİLCİSİNİN TEMASLARI

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, dün Güney Kore'de yürüttüğü temasları sırasında Kuzey Kore ve ABD arasındaki görüşmelere kaldığı yerden devam etmenin önemini vurgulamıştı.

Biegun, önceki gün Güney Koreli mevkidaşı Lee Do-hoon ile görüşmesinin ardından, "Başkan Kim'in bu konularda benimle muhatap olacak yetkili birini ataması halinde biz müzakereye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Temsilci, görüşmelerinin hedefinin kalıcı barışı sağlamak üzere Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması olması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

AA

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