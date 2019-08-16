HABER

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin 2 yeni kısa menzilli füze fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin Kuzey Kore'nin Gangwon Eyaleti'nden Japon Denizi istikametine doğru cuma yerel saatle 08.01 ve 08.16'da ateşlendiği belirtildi. Füzelerin yaklaşık 230 kilometre mesafe katettiği ve yaklaşık 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.

'HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİM'

Japonya, kara ve hava sahasında herhangi bir acil ulusal güvenlik tehdidi oluşmadığını açıklarken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe gazetecilere verdiği demeçte, hükumetin ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışarak halkın güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

ALTINCI DENEME

ABD ve Güney Kore'nin birlikte gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikata tepki olarak füze denemelerine hız veren Kuzey Kore, 25 Temmuz'dan bu yana altıncı kez kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildiÇalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi
Aşırı yağışlar sonrası acı bilanço: 46 ölüAşırı yağışlar sonrası acı bilanço: 46 ölü
Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştüAbbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore füze denemesi

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı

Aşırı yağışlar sonrası acı bilanço: 46 ölü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Hamas'tan çarpıcı mesaj! 'Kudüs kırmızı çizgidir, Mescid-i Aksa'ya saldırı...'

Hamas'tan çarpıcı mesaj! 'Kudüs kırmızı çizgidir, Mescid-i Aksa'ya saldırı...'

İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı

İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Türkiye'den İsrail'e tepki: Bu çarpık bir zihniyetin göstergesi

Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 10 ölü

Keşmir'de çatışma! 10 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.