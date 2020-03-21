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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2020 09:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kore’nin bu sabah iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore askeri makamlarından edinilen bilgiye göre, ülkenin Kuzey Pyongyang eyaletinden ateşlenen füzeler, Kuzey Kore ile Japonya arasındaki sulara düştü. Japonya, balistik füze olduğu değerlendirilen füzelerin kendi münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.

KUZEY KORE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

ABD’nin Güney Kore Kuvvetler Komutanı Robert Abrams, daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin korona virüs nedeniyle 30 gün süreyle askeri faaliyetlerini en aza indirdiğini açıklamış, askerlerin tecrit altına alındığını söylemişti. Kuzey Kore bugünkü füze denemesiyle sessizliğini bozmuş oldu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore füze denemesi

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