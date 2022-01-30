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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Yerel saatle 07.52'de fırlatıldı

30.01.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Yerel saatle 07.52'de atılan füze Kuzey Kore'nin bu yıl yaptığı 7. füze denemesi oldu. Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, füzenin 2 bin kilometre irtifada Japon Denizi yönüne 30 dakika boyunca 800 kilometre seyrettiğini belirtti. Matsuno, söz konusu deneme için "Balistik füzeler ve daha öncekileri ülkemize ve bölgemize tehdit" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Yerel saatle 07.52'de fırlatıldı

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığı bildirildi. Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, füzenin, Kuzey Kore'nin 2 bin kilometre irtifada Japon Denizi yönüne 30 dakika boyunca 800 kilometre seyrettiğini belirtti.

BU YIL 7. FÜZE DENEMESİ

Bunun, bu yıl Kuzey Kore'nin denediği 7. füze olduğunu kaydeden Matsuno, "orta menzil ya da uzun menzilli" olduğunu düşündükleri füzenin Japonya ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.

"Balistik füzeler ve daha öncekileri ülkemize ve bölgemize tehdit" diyen Matsuno, denemeye ilişkin protesto notalarının Pyongyang yönetimine iletildiğini aktardı.

Bölgede bulunan gemi ve uçaklardaki olası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeye ilişkin Ulusal Güvenlik Konseyinin toplayacağını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, füzelerin, Kuzey Kore'nin Jagang bölgesinden, Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 07.52'de fırlatıldığını teyit etti.

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ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) ise denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'yi kınadıklarını ve "istikrar bozucu faaliyetlerden" sakınmaları çağrısı yaptı.

Açıklamada, "Bu vaka ABD personeline, bölgeye ve müttefiklerine doğrudan bir tehdit oluşturmadığını değerlendirsek de durumu gözlemlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanıldı.

Topladığı Ulusal Güvenlik Konseyinde bir konuşma yapan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Kore Yarımadası'nın barış ve istikrarını tehlikeye atan denemeyi" kınadıklarını söyledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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