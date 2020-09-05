“Kuzey Kore Denizaltı Füze Testi Hazırlığında Olabilir”

Merkezi Amerika’da olan bir düşünce kuruluşundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’de bir tersanedeki uydu görüntülerinin, orta menzilli bir denizaltı balistik füze testi hazırlığına işaret ettiği ileri sürüldü.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin (CSIS) Cuma günü internet sayfasında yayınladığı fotoğrafta Kuzey Kore’deki Sinpo tersanesinde kaydedilen uydu görüntülerinde çok sayıda geminin güvenli bir havzada bir arada durduğu ve bunlardan birinin de daha önce bir testte kullanılan gemiye benzediği belirtiliyor.

Görüntüyle ilgili yapılan açıklamada ülkenin “Pukguksong-3 denizaltı balistik füze fırlatma testi hazırlığı içinde olabileceği” ancak bunun “net” olmadığı aktarıldı.

Kuzey Kore yönetimi, dış güçlerden gelecek tehditler karşısında savunma amaçlı gerçekleştirdiği iddiasıyla Pukguksong-3 füzesini geçen yıl Ekim ayında test ettiğini daha önce açıklamıştı.

Söz konusu girişim, Kuzey Kore ile ABD arasında Kuzey Kore’nin nükleer silah ve füze çalışmalarıyla ilgili 2018 yılında yaptığı görüşmenin ardından Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen ‘en kışkırtıcı’ test olarak yorumlanıyor.