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“Kuzey Kore Denizaltı Füze Testi Hazırlığında Olabilir”

05.09.2020 18:19 | Son Güncelleme

ABD'de bir düşünce kuruluşu, Kuzey Kore’de bir tersanedeki uydu görüntülerinin, orta menzilli bir denizaltı balistik füze testi hazırlığına işaret ettiğini ileri sürdü

“Kuzey Kore Denizaltı Füze Testi Hazırlığında Olabilir”

Merkezi Amerika’da olan bir düşünce kuruluşundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’de bir tersanedeki uydu görüntülerinin, orta menzilli bir denizaltı balistik füze testi hazırlığına işaret ettiği ileri sürüldü.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin (CSIS) Cuma günü internet sayfasında yayınladığı fotoğrafta Kuzey Kore’deki Sinpo tersanesinde kaydedilen uydu görüntülerinde çok sayıda geminin güvenli bir havzada bir arada durduğu ve bunlardan birinin de daha önce bir testte kullanılan gemiye benzediği belirtiliyor.

Görüntüyle ilgili yapılan açıklamada ülkenin “Pukguksong-3 denizaltı balistik füze fırlatma testi hazırlığı içinde olabileceği” ancak bunun “net” olmadığı aktarıldı.

Kuzey Kore yönetimi, dış güçlerden gelecek tehditler karşısında savunma amaçlı gerçekleştirdiği iddiasıyla Pukguksong-3 füzesini geçen yıl Ekim ayında test ettiğini daha önce açıklamıştı.

Söz konusu girişim, Kuzey Kore ile ABD arasında Kuzey Kore’nin nükleer silah ve füze çalışmalarıyla ilgili 2018 yılında yaptığı görüşmenin ardından Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen ‘en kışkırtıcı’ test olarak yorumlanıyor.

Kuzey Kore uzun menzilli füze ve nükleer testlerini 2017 yılından bu yana durdurdu ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi nükleer programından vazgeçmeye ikna etme çabaları birçok yetkili ve uzmana göre henüz kayda değer bir başarıya ulaşmış değil.

CSIS’in raporuna ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’ndan henüz bir yorum gelmedi.

Öte yandan, Başkan Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, başkanlık seçimlerini kazandığında, liderliğindeki ABD yönetiminin Kuzey Kore’yle savaşa gireceği yorumlarının yapıldığını hatırlatarak, “Ancak biz onlarla iyi geçiniyoruz. Savaşa girmedik” dedi.

Sinpo tersanesindeki görüntülerin, Kuzey Kore’nin Ekim ayında düzenlemeyi planladığı büyük bir askeri tören kapsamında yeni füzeleri test etme hazırlığının göstergesi olabileceği tahmin ediliyor.

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