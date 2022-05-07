"Kuzey Kore Denizaltıdan Balistik Füze Fırlattı"

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin denizaltıdan fırlatılan balistik füze (SLBM) gibi görünen bir füze ateşlediğini bildirdi. Kuzey Kore yılbaşından bu yana 15’inci defa füze denemesi yaptı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa menzilli füzenin bugün öğleden sonra Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo bölgesinden denize fırlatıldığını söyledi.

Japonya sahil güvenliği de fırlatılan füzenin, yaklaşık 15 dakikalık bir uçuştan sonra denize düşen bir balistik füze gibi göründüğünü kaydetti. Japonya'nın Kyodo haber ajansı, füzenin yaklaşık 600 kilometre uçtuğunu ve Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü bildirdi.

Füze denemesi ile ilgili daha fazla ayrıntı mevcut değil. Kuzey Kore daha önce de Sinpo Güney Tersanesi'nden SLBM fırlatmıştı. Pyongyang, bu yıl füze denemelerini arttırdı ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un 2021'de ortaya koyduğu silah geliştirme hedefi listesinde önemli ilerleme kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da dün Kuzey Kore'nin kuzeydoğusundaki ana nükleer test sahasındaki son hazırlıklara dikkat çekerek, Pyongyang’ın bu ay başka bir nükleer deneme yapabileceği konusunda uyardı. Kuzey Kore neredeyse beş yıldır nükleer deneme yapmadı.

Nükleer bir patlama, sınırı Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer test sahasından sadece 160 kilometre uzakta olan, ana ekonomik destekçisi Çin dahil, Kuzey Kore'nin komşularıyla gerilimi daha da artırma riski taşıyor.

Ancak Pyongyang’ın füze denemelerini arttırmasını, Çin ve Rusya büyük ölçüde görmezden geliyor. Pekin ve Moskova bunun yerine, 2019'dan beri yapılmayan nükleer müzakereleri yeniden başlatmak için ABD'ye daha fazla çaba göstermesi için baskı yapıyor.

ABD defalarca müzakerelere ön koşulsuz yeniden başlamaya istekli olduğunu söyledi; ancak Kuzey Kore bu davetleri ya reddetti ya da görmezden geldi. Bunun yerine, bazen rekor hızda füzeler ateşledi. Pyongyang geçen Mart ayı sonlarında da dört yıldan uzun bir süredir ilk defa uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

Kuzey Kore’nin bugünkü denemesi, Çarşamba günkü füze testini izledi. Üç gün önceki deneme ise alışılmadık bir şekilde Kuzey Kore devlet medyasınca duyurulmadı.

Seul'deki Ewha Womans Üniversitesi'nde uluslararası çalışmalar doçenti Leif-Eric Easley, "Bu, Kim rejiminin ilerlemesini gizli tutmak istediğini veya başarısız bir testi kabul etmek istemediğini gösteriyor. Her iki durumda da, Pyongyang'ın yakında başka bir test yapacağı açıktı" dedi.

Kuzey Kore'nin füze fırlatmak için birkaç olası nedeni var. Batı basınında çıkan haberler ve Amerikalı yetkililer, fırlatmaları sıklıkla "provokasyon" olarak tanımlıyor. Ancak Kuzey'in bunun yerine bu tür testlerin askeri boyutuna odaklandığına dair göstergeler artıyor.

Easley, "Bazı gözlemciler, Kuzey Kore'nin Washington'un dikkatini çekmek ve diyaloğu yeniden başlatmak için füze fırlattığını öne sürüyor. Pyongyang'ın diğer ülkeleri caydırmak, tehdit etmek ve şantaj yapmak için askeri yeteneklerini geliştirmeye odaklandığına dair daha fazla kanıt var" diye konuştu.

Kim Jong Un geçen hafta, gerekirse düşman güçlere karşı ülkesinin nükleer silahlarını "önleyici olarak" kullanabileceği konusunda uyardı. Kim, Nisan ayı sonlarında düzenlenen bir askeri geçit töreninde de nükleer kuvvetlerinin yalnızca ülkenin düşmanlarını caydırmak için değil, aynı zamanda Kuzey'in "temel çıkarlarını" ihlal eden herkesi vurmak için görevlendirildiği uyarısı yaptı.

Bu uyarılar Kim'in, Ukrayna'da nükleer saldırı tehdidinde bulunan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in stratejisini yansıtacak şekilde, komşularına baskı yapmak için nükleer saldırı tehdidini kullanacağı endişelerini arttırdı.

Güney Kore’de yeni muhafazakar cumhurbaşkanı göreve gelmeye hazırlanıyor. Eski başsavcı Yoon Suk-yeol'ün cumhurbaşkanı olarak Kuzey'e karşı daha sert bir yaklaşım benimsemeye söz vermiş olması gerilimi daha da arttırabilir.

Salı günü göreve başlayacak olan Yoon, diplomasiyi korumak ve Corona virüsü pandemisi nedeniyle ABD ile 2018'den beri seyrekleşen ortak askeri tatbikatları rayına oturtma taahhüdünde bulunmuştu.

