Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA, dün ülke lideri Kim Jong-un'un gözetiminde "süper büyük" çoklu füze fırlatma sistemiyle deneme atışı yapıldığını duyurdu.

Kim, son denemenin "güzergah özelliklerinin yanı sıra silahın muharip, hatasız ve hassas hedef bulma fonksiyonlarıyla ilgili yönlerini nihayet ispat ettiğini" belirterek geriye kalan adımın, "çoklu füze fırlatıcısının gücünü en canlı biçimde ortaya koyacak" bir deneme gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

KCNA'nın, denemenin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığına ilişkin bilgi paylaşmaması bazı uzmanlar tarafından, füzelerden birinin hedefine ulaşmamış olabileceği şeklinde yorumlandı.

Kuzey Kore, yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesini 1 Ağustos'ta gerçekleştirmişti.

Ülke son olarak, 24 Ağustos'ta fırlattığı füzelerin yeni geliştirilen "süper büyük" çoklu füze fırlatma sistemiyle yapıldığını duyurmuştu.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, ağustostaki denemeyle ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine karşı dürüst olduğunu söylemiş, "Kim, füze denemelerini seviyor, zaten biz de kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık." ifadelerini kullanmıştı.