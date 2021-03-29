Dünyayı ayağa kaldıran olaya ilişkin ilk açıklama!

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletlerin (BM) füze denemelerine yönelik bu hafta düzenlemesi beklenen toplantının çifte standart olduğunu savundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdürü Jo Chol Su, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yayımlanan açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) füze denemelerine yönelik eleştirisine tepki gösterdi.

Jo, BMGK'nin BM kararlarına dayanarak Kuzey Kore'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve gözle görünen bir çifte standart uyguladığını ifade etti.

BMGK'nin, ön yargılarıyla ve çifte standart uygulayarak Kuzey Kore hakkında toplantılar yaptığına ve soruşturmalar yürüttüğüne dikkati çeken Jo, BMGK'nin sadece Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı çıkarken diğer ülkelerin benzer silahlarla yaptığı denemelere bir şey yapmamasının "hiç mantıklı olmadığını" savundu.

"Çifte standart, daha ciddi sonuçlara davetiye çıkarır." ifadesini kullanan Jo, bu sonuçların ne olduğu hakkında bilgi vermedi.

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Kuzey Kore, 21 Mart'ta birkaç kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.