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Dünyayı ayağa kaldıran olaya ilişkin ilk açıklama!

29.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, füze denemeleri nedeniyle toplantı düzenlemesi beklenen BMGK'yi çifte standartla suçladı.

Dünyayı ayağa kaldıran olaya ilişkin ilk açıklama!

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletlerin (BM) füze denemelerine yönelik bu hafta düzenlemesi beklenen toplantının çifte standart olduğunu savundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdürü Jo Chol Su, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yayımlanan açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) füze denemelerine yönelik eleştirisine tepki gösterdi.

Jo, BMGK'nin BM kararlarına dayanarak Kuzey Kore'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve gözle görünen bir çifte standart uyguladığını ifade etti.

BMGK'nin, ön yargılarıyla ve çifte standart uygulayarak Kuzey Kore hakkında toplantılar yaptığına ve soruşturmalar yürüttüğüne dikkati çeken Jo, BMGK'nin sadece Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı çıkarken diğer ülkelerin benzer silahlarla yaptığı denemelere bir şey yapmamasının "hiç mantıklı olmadığını" savundu.

"Çifte standart, daha ciddi sonuçlara davetiye çıkarır." ifadesini kullanan Jo, bu sonuçların ne olduğu hakkında bilgi vermedi.

BIDEN'A HOŞ GELDİN SÜRPRİZİ

Kuzey Kore, 21 Mart'ta birkaç kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.

Beyaz Saray yetkilileri, 24 Mart'ta gazetecilere yaptıkları açıklamada, seyir füzesi türündeki füzelerin Kuzey Kore'yi nükleer silah programından caydırmak için alınan BMGK kararları kapsamındaki füzeler olmadığını ifade etmişti.

Denemelerin akabinde ABD, Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımları denetleyen BMGK komitesinin toplanmasını talep etmişti.

Bu denemeler, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra Kuzey Kore tarafından fırlatılan ilk füzeler olması dolayısıyla önem arz ediyor.

BMGK'nin, Kuzey Kore'nin denemelerini ele almak üzere bu hafta basına kapalı toplantı düzenlemesi bekleniyor.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore

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