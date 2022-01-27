Kuzey Kore Füze Denemelerine Hız Verdi

Kuzey Kore, bugün iki yeni füze denemesi daha gerçekleştirdi. Kuzey Kore, bu ay altıncı kez füze denemesi yaptı.

Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada, füze denemelerinin yerel saatle sabah 8 sıralarında yapıldığı belirtildi. İki ayrı füzenin Kuzey Kore topraklarından ülkenin doğu kıyılarında denize doğru fırlatıldığının tespit edildi.

Füzelerin yerden 20 kilometre yüksekte yaklaşık 190 kilometre kadar bir mesafe kat ettikleri belirtildi. Kuzey Kore’nin bir ay içerisinde en fazla sayıda füze test ettiği Ocak ayında 6 seferde en az 10 farklı füze fırlattığı belirtiliyor.

ABD’nin Japonya ve Kore’den sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Lambert yaptığı değerlendirmede, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunun ciddiyetle tartışılması gerektiğini, Kuzey Kore’nin bunu yapmaya istekli olması halinde de umut verici gelişmeler olabileceğini söyledi. Lambert, şu aşamada ABD’nin yapacağı birşey olmadığını da dile getirdi.

Kuzey Kore son olarak nükleer silahsızlanma konusunda görüşmelere geri dönmek için öncelikle ABD’nin askeri ve ekonomik alanlardaki yaptırımları kousunda adım atması gerektiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore’nin füze denemelerinin sadece diğer ülkelere mesaj vermek değil ülke içerisinde Kim Jong Un’un siyasi açıdan desteğinin devamı açısından da önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin son dönemde yaptığı füze denemelerini kınadı ve denemelerin Birleşmiş Güvenlik Konseyi kararlarını da ihlal ettiğini hatırlattı.

Japonya ve Güney Kore yönetimleri de Kuzey Kore’nin füze denemelerini kaygı verici olarak nitelendirlerini açıkladı.

