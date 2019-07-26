Kuzey Kore Füze Denemesinin Güney Kore'ye Uyarı Olduğunu Açıkladı

Kuzey Kore yeni bir füze denemesi yaptığını resmen ilan etti ve bunu Güney Kore’deki savaş çığırtkanlarına bir uyarı olarak gerçekleştirdiğini belirtti. Kuzey Kore, bölgede Amerika ve Güney Kore’nin düzenleyeceği askeri tatbikata karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Kuzey Kore devlet medyası “yeni tip taktik yönlendirmeli silah” adını verdiği füzelerin denemesine bizzat Kim Jong Un’un liderlik ettiğini gösteren fotoğraflar yayınladı. Amerika ve Güney Koreli yetkililer de denemesi yapılan füzelerin kısa menzilli olduğunu ifade etmişlerdi.

Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı yapılan füze denemesinin amacını, “Ultramodern savaş silahlarını ülkeye sokmak için aşırı istekli olan ve tüm uyarılara karşın tatbikatı yapan Güney Kore ordusundaki savaş çığırtkanlarına ciddi bir mesaj vermek” olarak duyurdu.

Kuzey Kore şimdiye kadar defalarca Güney Kore’nin Amerika’dan F-35 savaş uçakları alma girişimini ve Amerika’yla ortaklaşa yapılacak olan askeri tatbikatı eleştirdi. Pyongyang, eğer bu tatbikat yapılırsa Amerika’yla müzakere masasına dönmeyebileceği uyarısını yaptı.