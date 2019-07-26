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Kuzey Kore Füze Denemesinin Güney Kore'ye Uyarı Olduğunu Açıkladı

26.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Kuzey Kore yeni bir füze denemesi yaptığını resmen ilan etti ve bunu Güney Kore’deki savaş çığırtkanlarına bir uyarı olarak gerçekleştirdiğini belirtti

Kuzey Kore Füze Denemesinin Güney Kore'ye Uyarı Olduğunu Açıkladı

Kuzey Kore yeni bir füze denemesi yaptığını resmen ilan etti ve bunu Güney Kore’deki savaş çığırtkanlarına bir uyarı olarak gerçekleştirdiğini belirtti. Kuzey Kore, bölgede Amerika ve Güney Kore’nin düzenleyeceği askeri tatbikata karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Kuzey Kore devlet medyası “yeni tip taktik yönlendirmeli silah” adını verdiği füzelerin denemesine bizzat Kim Jong Un’un liderlik ettiğini gösteren fotoğraflar yayınladı. Amerika ve Güney Koreli yetkililer de denemesi yapılan füzelerin kısa menzilli olduğunu ifade etmişlerdi.

Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı yapılan füze denemesinin amacını, “Ultramodern savaş silahlarını ülkeye sokmak için aşırı istekli olan ve tüm uyarılara karşın tatbikatı yapan Güney Kore ordusundaki savaş çığırtkanlarına ciddi bir mesaj vermek” olarak duyurdu.

Kuzey Kore şimdiye kadar defalarca Güney Kore’nin Amerika’dan F-35 savaş uçakları alma girişimini ve Amerika’yla ortaklaşa yapılacak olan askeri tatbikatı eleştirdi. Pyongyang, eğer bu tatbikat yapılırsa Amerika’yla müzakere masasına dönmeyebileceği uyarısını yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim, devlet haber ajansı tarafından yayınlanan açıklamasında “Güney Koreli yetkililer dünyanın önünde barış için el sıkışıyor, ortak açıklamalara ve anlaşmaya işaret ediyorlar, perde arkasındaysa ultramodern savunma silahları getiriyor ve ortak askeri tatbikat yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi de Kuzey Kore’nin son füze denemesiyle ilgili güçlü kaygıları olduğunu dile getirdi.Güney Kore’deki Amerika güçlerinin komutanıysa yaptığı açıklamada denemesi yapılan füzelerin Amerika’ya ya da Amerika’nın bölgedeki savunma güçlerine karşı bir tehdit içermediğini söyledi.

Ancak Kuzey Kore bu testi gerçekleştirmesi Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında başlatılan nükleer silahlardan Kuzey Kore’nin arınması konusundaki diyalogla ilgili soru işaretlerini arttırdı. Son olarak iki lider iki Kore arasındaki tampon bölgede biraraya gelerek görüşmüşlerdi.

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