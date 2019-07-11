Kuzey Kore füzeleri ABD'nin her yerine ulaşabilir

ANKARA/SEUL (AA) - ABD Kore Kuvvetleri (USFK), Kuzey Kore'nin ürettiği Hwasong-15 kıtalararası balistik füzesinin (ICBM) ABD'nin her yerine ulaşma kapasitesinde olduğunu duyurdu.

Güney Kore resmi ajansı Yonhap'ın haberine göre, USFK'dan yapılan açıklamada, 12 bin 874 kilometre menzili olan Hwasong-15 ICBM'in ABD'nin her yerine ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir füze test alanının kaldırılması ve Punggye-ri'de bir nükleer deneme tesisinin yok edilmesi konusundaki talimatlarına rağmen, ülkenin nükleer silahlardan tamamen arındırılması konusunda yapılması gereken çok şey olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore, 29 Kasım 2017'de, bir Hwasong-15 denemesi yapmıştı. Kuzey Kore ordusunun elinde 5 bin 500 kilometre menzilli Hwasong-13 ile 10 bin kilometre menzilli Hwasong-14 balistik füzeleri bulunuyor.

- ABD-Kuzey Kore görüşmeleri

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.