Kuzey Kore gerilimi tırmandırıyor

Kuzey Kore, dün iki ülke arasındaki irtibat bürosunu imha ettikten sonra şimdi de sınırda tatbikat yapacağını açıkladı.Kuzey Kore, Güney Kore'den gelen uyarılara ve gerginliği yatıştırma girişimlerine rağmen tehditlerini sürdürüyor. İki ülke arasındaki irtibat bürosunun dün imha edilmesinden sonra bugün de sınırda askeri tatbikat yapacağını açıklayan Kuzey Kore, eskiden ortak kullanılan sanayi ve turizm bölgelerine de asker konuşlandıracağını duyurdu.

Ayrıca iki ülke arasındaki tampon bölgede daha önce boşaltılan kontrol noktalarının yeniden oluşturulacağı ve üzerinde Kuzey Kore Halk Ordusu komutanının açıklamalarının yer aldığı el ilanları dağıtılacağı da bildirildi.

Güney Kore'nin girişimine ret

Kuzey Kore yönetimi, tırmanan gerginliğin ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In'in gerginliği yumuşatmak amacıyla başkent Pyöngyang'a göndermek istediği özel görevliyi de kabul etmedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un en etkili kız kardeşi olduğu belirtilen Kim Yo Jong, Seul'un girişimleriyle ilgili olarak Güney Kore tarafını "düşüncesiz ve karanlık öneriler" yapmakla suçladı.