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Kuzey Kore, Güney Kore ile ortak irtibat bürosundaki askerlerini geri çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:57 | Son Güncelleme

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Güney Kore’yle diyaloğu geliştirmek için geçen yıl sınır kenti Kaesong’da açılan irtibat bürosundaki personelini geri çektiği kaydedildi.Kuzey Kore, geçtiğimiz yıl Güney Kore’yle diyaloğu geliştirmek için sınır kenti Kaesong’da irtibat bürosu açmıştı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Güney Kore’yle diyaloğu geliştirmek için geçen yıl sınır kenti Kaesong’da açılan irtibat bürosundaki personelini geri çektiği kaydedildi.
Kuzey Kore, geçtiğimiz yıl Güney Kore’yle diyaloğu geliştirmek için sınır kenti Kaesong’da irtibat bürosu açmıştı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin Kaesong’da irtibat bürosunda görevli personelini çekme kararı aldığını duyurdu. Görevlilerin gün içerisinde bürodan ayrılacağı aktarıldı.
Güney Kore Hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise karardan üzüntü duydukları ifade edilerek, Kuzey Koreli personele geri dönmesi çağrısında bulunuldu.

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