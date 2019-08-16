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Kuzey Kore, Güney Kore’nin görüşme talebini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, Güney Kore’nin “barış görüşmelerini” reddetti.Kore Yarımadasının nükleerden arındırılması amacıyla Kuzey ve Güney Kore liderlerinin karşılıklı adımları tüm dünya tarafından övgüyle karşılanmıştı.

Kuzey Kore, Güney Kore’nin “barış görüşmelerini” reddetti.
Kore Yarımadasının nükleerden arındırılması amacıyla Kuzey ve Güney Kore liderlerinin karşılıklı adımları tüm dünya tarafından övgüyle karşılanmıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile gerçekleştirdiği tarihi liderler buluşmasında Panmunjom’daki ateşkes sınırından yürüyerek Güney’e geçen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Savaşı’ndan bu yana Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olmuştu. Kuzey ve Güney Kore liderlerinin çabaları geçtiğimiz haftalarda yerini soğuk rüzgarlara bırakmıştı. Kuzey Kore, Güney Kore’nin “barış görüşmelerini” reddetti. Kuzey Kore, görüşmeleri reddetmesine gerekçe olarak Güney’in ‘yanlış tutumlarını’ gösterdi. Kuzey Kore’nin bu açıklaması, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in dün gerçekleştirdiği konuşmasına karşılık olarak yapıldığı bildirildi.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, ülkesinin Japonya’dan ayrılmasının yıl dönümü vesilesi ile gerçekleştirdiği konuşmasında, “Kore Yarımadasını 2045 yılına kadar birleştirmeye kararlıyız. Yeni Kore Yarımadası kendine, Asya’ya ve dünyaya refah ve barış getirir” ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Kuzey Kore, sabah saatlerinde 2 yeni kısa menzilli füze fırlattı. Füzeler, Kuzey Kore’nin Gangwon Eyaleti’nden Japon Denizi istikametine doğru cuma yerel saatle 08.01 ve 08.16’da ateşlendi. Yaklaşık 230 kilometre mesafe kat eden füzeler, yaklaşık 30 kilometre yüksekliğe ulaştı.

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