Kuzey Kore Güney'e Yönelik Askeri Harekat Tehdidini Geri Çekti

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye yönelik askeri harekat planını askıya aldığını duyurdu. Kuzey Kore askerlerinin sınır bölgesine kurulan hoparlörleri de sökmeye başladıkları belirtiliyor.

İki ülke arasındaki tansiyon son olarak Güney Kore’deki activist grupların hava balonlarıyla Kuzey tarafına Pyongyang yönetimini kötüleyen broşürler yollamalasıyla yükselmişti. Bu yöntemler Güney’deki activist grupların yıllardır eylem yapmalarına karşın Kuzey Kore bu defa çok sert tepki vermiş ve iki ülke arasında bir süre önce açılan ve taraflar arasında diyalog için kullanılan bir merkeze ait binayı havaya uçurmuştu.

Kuzey Kore, bu gelişmenin ardından Güney Kore’ye yönelik bir askeri harakat tehdidinde bulundu. Ancak şu an bu tehditten neden geri adım attığı bilinmiyor.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un partisinin askeri kanadıyla dün bir video konferans görüşmesi yaptığo biliniyor ancak toplantının detayına dair bilgi bulunmuyor.

Sınırın Kuzey Kore tarafına Güney’e yönelik yayın yapmak adına kurulan fazladan 20 dev hoparlörden 10 tanesinin de sökülmeye başlandığı görüldü. Daha önce iki ülke arasında imzalanan bir anlaşmayla sınırda bulunan dev hoparlörlerden 40 kadarı sökülmüştü.