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Kuzey Kore hacker saldırısı ile kredi kartı bilgilerinin peşine düştü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Kuzey Kore hacker ordusu şimdi de online mağazalara saldırmaya başladı. Güvenlik şirketlerinin tespitlerine göre, Kuzey Kore bağlantılı hacker grupları online alışveriş servislerini web sitelerine trojanlar yerleştirmek için seferber oldular.

Kuzey Kore hacker saldırısı ile kredi kartı bilgilerinin peşine düştü

Hacker’ların hedefinin, geniş kitlelerin ödeme bilgilerini, kredi kartı verilerini ele geçirerek, halkın cebinden büyük miktarda paraları çalmak olduğu düşünülüyor.

Tespitlere göre bu saldırılar 2019 Mayıs’ından beri devam ediyor. Bu saldırılar “web skimming,” “e-skimming,” veya “Magecart attack,” olarak biliniyor. Bu yöntemde hackerlar, kullanıcının alışverişe onay verdiği ve kredi kartı girdiği noktada ödeme yöntemine dair tüm verilere alarak daha sora kullanıcıyı soyuyorlar.

Tüm dünyada pandemi nedeniyle online alışverişlerde büyük bir patlama yaşanırken, hacker’ların da bu fırsatı değerlendirdiği düşünülüyor.

Şimdi batılı şirketler, online mağazalarını koruma altına almak için geniş güvenlik önlemleri alıyorlar. Eğer kredi kartınızda, sizin yapmadığınızı düşündüğünüz ve yurt dışı kaynaklı harcamalar tespit ederseniz, kartınızı değiştirmekte fayda olacağını hatırlatmış olalım.

ASKER BİLE OLABİLİRLER

Kuzey Koreli hacker’lar tüm dünyada büyük kriz çıkaran WannaCry gibi ransomware saldırılarının da arkasından çıkmıştı. Bu hacker gruplarını Kuzey Kore devleti destekliyor. Hatta hacker’ların ordu bünyesinde memur/asker statüsünde olduğu düşünülüyor.

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