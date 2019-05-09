Kuzey Kore 'iki kısa menzilli füze denemesi yaptı'

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı daha önceki açıklamasında 'fırlatılan cismin ne olduğunun henüz tespit edilemediğini' söylemişti.

Daha sonra güncellenen açıklamada, ABD istihbarat yetkilileri ile beraber detaylı incelemenin yapıldığı belirtildi.

Pyongyang geçen hafta Cumartesi günü de 'taktiksel amaçlı' kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.

Füze, ülkenin doğusundaki Hodo yarımadasından ateşlenip Japon Denizi'ne düşmüştü. Bu deneme, Kuzey Kore'nin 500 günde yaptığı ilk ateşleme oldu.

Üzerinden bir hafta geçmeden Kuzey Kore, ülkenin doğusundaki bir füze üssünden yeni bir ateşleme gerçekleşti.

Güney Koreli yetkililer, daha sonra iki kısa menzilli füze olduklarını belirttikleri ateşlemenin Kuzey Kore hava sahasında 420 km uçtuğunu söyledi.

Washington merkezli düşünce kurulıuşu Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Merkezi'ne göre cismin fırlatıldığı üs, Kuzey Kore'nin en uzun menzilli füzelerinin fırlatıldığı Sino-ri üssü.

Pyongyang'ın bu hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore temsilcisi Stephen Biegun'un Seul ziyaretine denk geldi.