HABER

Kuzey Kore 'iki kısa menzilli füze denemesi yaptı'

09.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli füze atışı denemesi yaptığını duyurdu.

Kuzey Kore 'iki kısa menzilli füze denemesi yaptı'

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı daha önceki açıklamasında 'fırlatılan cismin ne olduğunun henüz tespit edilemediğini' söylemişti.

Daha sonra güncellenen açıklamada, ABD istihbarat yetkilileri ile beraber detaylı incelemenin yapıldığı belirtildi.

Pyongyang geçen hafta Cumartesi günü de 'taktiksel amaçlı' kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.

Füze, ülkenin doğusundaki Hodo yarımadasından ateşlenip Japon Denizi'ne düşmüştü. Bu deneme, Kuzey Kore'nin 500 günde yaptığı ilk ateşleme oldu.

Üzerinden bir hafta geçmeden Kuzey Kore, ülkenin doğusundaki bir füze üssünden yeni bir ateşleme gerçekleşti.

2019-05-04T225747Z_1904366154_RC176B11DE50_RTRMADP_3_NORTHKOREA-MISSILES

Güney Koreli yetkililer, daha sonra iki kısa menzilli füze olduklarını belirttikleri ateşlemenin Kuzey Kore hava sahasında 420 km uçtuğunu söyledi.

Washington merkezli düşünce kurulıuşu Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Merkezi'ne göre cismin fırlatıldığı üs, Kuzey Kore'nin en uzun menzilli füzelerinin fırlatıldığı Sino-ri üssü.

Pyongyang'ın bu hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore temsilcisi Stephen Biegun'un Seul ziyaretine denk geldi.

Biegun, 'nükleer silahsızlandırma' görüşmelerini canlandırmak için Güney Kore'de temaslarda bulunuyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen sene nükleer silah denemelerine son verileceği ve kıtalararası balistik füze denemeleri yapılmayacağı sözü vermişti.

Pyongyang'ın nükleer faaliyetlerinin devam ettiği bildiriliyor. Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin ana nükleer üssüne ait uydu görüntüleri, ülkenin 'radyoaktif malzemeyi bomba yakıtına dönüştürme' işlemlerinin yeniden başlamış olabileceğine işaret ediyor.

Kuzey Kore, uzun menzilli bir füzeye sığabilecek kadar küçük bir nükleer bomba ve ABD topraklarına erişebilecek özellikte balistik füze geliştirdiklerini öne sürüyor.

PARTNER Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir! Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir!
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepkiTürkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nden Almanya'ya eleştiriAvrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nden Almanya'ya eleştiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore kısa menzilli füze

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa çok sert çıktı: Reddediyoruz!

Avrupa çok sert çıktı: Reddediyoruz!

Avusturya’da okullarda başörtüsü yasağı

Avusturya’da 'başörtüsü' yasağı! Büyük tepki

Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer hapse dönüyor

Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer hapse dönüyor

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

ABD'den Brezilya ile ilgili flaş karar! Tüm dünyaya ilan ettiler!

ABD'den Brezilya ile ilgili flaş karar!

Fransa'dan ültimatom gibi İran açıklaması: Kararlıyız

Fransa'dan ültimatom gibi açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.