Kuzey Kore İki Yeni Füze Denemesi Daha Yaptı

Kuzey Kore, iki yeni balistik füze denemesi daha yaptı. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin iki yeni füze denemesini bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği belirtildi. Kuzey Kore geçtiğimiz hafta da nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip bir füze denemesini daha başarıyla tamamlamıştı.

Güney Kore ordusu da son olarak denizaltı gemisinden fırlatılan bir balistik füze denemesi yaptı. Bir yandan Kuzey Kore’yle diplomatic temaslar sürerken diğer yandan denemeler nedeniyle bölgede tansiyon yükseldi.

Kuzey Kore bir önceki ABD Başkanı Donald Trump’la Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamamasından bu yana 2019 yılından itibaren yeniden füze denemelerine başlamıştı.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin yerel saatle öğleden sonra 12:30’da gerçekleştirdiği füze denemesinde fırlatılan iki füzenin, 60 km yükseğe kadar çıkarak 800 km mesafe kat ettikten sonra ülkenin doğu yakasına ulaştıkları belirtildi. Güney Kore füze denemelerinin ABD ordusuyla birlikte yakından takip edildiğini açıkladı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada da Kuzey Kore’nin füze denemesinin bölgedeki ABD ordusu birimleri açısından herhangi bir tehlike içermediği belirtildi.

Komşu ülkeler rahatsız

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin son füze denemesini kınadı. Japon Sahil Güvenlik Birimleri de füzelerin Japonya’nn genişletilmiş ekonomik bölgesi içerisinde denize düştüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Hem Güney Kore hem de Japonya başbakanlarının, denemelerin ardından güvenlik yetkilileriyle biraraya gelerek durum değerlendirmesi yapacakları açıklandı.

Kuzey Kore 2017 yılının Kasım ayında da ABD’ye kadar ulaşabilecek bir kıtalararası uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirmişti. O tarihten buy ana Kuzey Kore kısa menzilli füze denemeleri yapıyor.

