Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de, Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla ABD ile Kuzey Kore heyetleri arasında çalışma düzeyinde bugün başlayan müzakerelerin kesildiği açıklandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Kuzey Kore Baş Müzakerecisi Kim Myong Gil, "Müzakereler beklentilerimizi karşılamadı ve kesildi." ifadesini kullandı.

ABD'nin müzakere masasına yeni bir şey getirmediğini vurgulayan Kim, bu durumun can sıkıcı olduğunu söyledi.

Kim, ABD müzakere heyetinin esneklik göstermediğini, eski tutum ve görüşlerinde ısrar ettiğini kaydederek, "Onlar bizi hayal kırıklığına uğrattı ve müzakere masasına hiçbir şey getirmeyerek hevesimizi söndürdüler." yorumunda bulundu.

Müzakereyi yürüten ABD delegasyonundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüşmeler bugün Stockholm'un Lidingö semtindeki Villa Elfvik Strand tesislerinde yüksek güvenlik önlemleri altında başlamıştı.

Kuzey Kore, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasını, ABD ise Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme ve üretme çabalarını sonlandırmasını istiyor.