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Kuzey Kore ile ABD nükleer görüşmeleri İsveç'te başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

Kuzey Kore ile ABD nükleer görüşmeleri İsveç'te başladı

STOCKHOLM (AA) - Kuzey Kore ile ABD çalışma düzeyindeki nükleer görüşmeleri İsveç'te başladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti resmi delegasyonunun görüşmelerde bulunmak üzere İsveç'te bulunmasından memnunum. Nükleer silahsızlanmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğa ihtiyaç var.'' ifadelerini kullandı.

İsveç medyasındaki haberlere göre, görüşmelere Kuzey Kore adına katılacak diplomat Kim Myong Gil ile ABD yönetiminin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, başkent Stockholm'un Lidingö semtindeki Villa Elfvik Strand tesislerinde yüksek güvenlik önlemleri altında nükleer görüşmelere başladı.

Kuzey Kore temsilcisi Kim, toplantıların sabah oturumunundan sonra gazetecilerin, görüşmelerden memnun olup olmadığı sorusunu "bakalım" şeklinde cevapladı.

Görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da vardığı ilk mutabakat üzerinde nasıl ilerleme sağlanabileceği üzerine odaklanması bekleniyor.

-Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD isveç Kuzey Kore

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