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Kuzey Kore ile Kanada gizlice görüşmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:56 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'den beş kişilik bir heyetin, eylülde Kanada'nın başkenti Ottawa'ya gelerek görüşmelerde bulunduğu belirtildi

TORONTO (AA) - Kuzey Kore Cumhuriyeti'nden bir heyetin, eylülde Kanada'nın başkenti Ottawa'ya gelerek iki gün boyunca Kanadalı yetkililerle görüştüğü ortaya çıktı.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'de yer alan habere göre, Ottawa, nükleer programına son vermesi konusunda, Kuzey Kore ile gizli görüşmelere ev sahipliği yaptı.

CBC'nin haberini dayandırdığı ve ismini açıklamadığı kaynak, toplantının bir kereye mahsus düzenlendiğini ve Kuzey Kore ile resmi ilişkilerin yeniden başlatılması planlarının olmadığını söyledi.

Kanada tarafında kimlerin yer aldığına ilişkin bilgi vermeyen kaynak, Kuzey Kore'den beş kişilik üst düzey yetkilinin katıldığı toplantılarda, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerine neden olan uygulamaları tartışıldı ve Kore'nin, "nükleer cephanelik" anlayışından vazgeçmesi için çaba sarf edildiğini vurguladı.

Kaynak, Kanada'nın, iki günlük görüşmelerde "fırsat" yakaladığını, bunu da "nükleer silahlardan vazgeçirme talepleri ve Kuzey Koreli muhataplara karşı doğrudan yüz yüze endişelerini ortaya koymak" için kullandığını belirtti.

Toplantının ilk kez nasıl önerildiği veya organize edildiğine dair soruları cevapsız bırakan haber kaynağı, Kanadalı makamların, görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını aktardı.

- "Kuzey Kore'nin nükleer varlığı küresel bir güvenlik sorunudur"

Kuzey Koreli yetkililerle bu tür üst düzey temasların çok nadir olduğuna dikkati çeken kaynak, bunun Kanada'nın her gün yapabileceği bir şey olmadığını ve Kanada'nın Kim Jong-un rejimiyle ilişkilerini değiştirmeyeceğini belirtti.

Kaynak, "Bu (görüşme), ilişkileri düzenlemek için sürdürülen genel bir çabanın bir parçası değil. Kuzey Kore üzerindeki baskıyı uygulamada her zaman ortaklarımız ve müttefiklerimizle konuşuyoruz. Ortaklar arasında, özellikle nükleer silahlardan arınma noktasında nasıl çalışabileceğimiz konusunda düzenli fikir alışverişleri var. Kuzey Kore'nin nükleer varlığı küresel bir güvenlik sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.

- Bakanlık görüşmeyi doğruladı

Öte yandan haberde, Kanada Dışişleri Bakanlığının görüşmeleri doğruladığı da yer aldı. Kanada Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Guillaume Berue, CBC'ye yaptığı açıklamada, toplantının, "Kanada'nın Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerinin statüsündeki bir değişikliği temsil etmediği" yorumunu yaptı.

Berube, "Güney ve Kuzey Kore arasında yakın zamanda devam etmekte olan diyalog cesaret verici olsa da Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik somut adımlar atmamasından endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Çözüm sürecine girilmişti

Kore Yarımadası başta olmak üzere bölgedeki barışı onlarca yıldır tehdit eden Kuzey Kore'nin nükleer varlığı, son olarak haziranda ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılan tarihi zirvenin ardından imzalanan taahhüt metni ile çözüm sürecine girmişti.

Kuzey Kore'nin, başta Güney Kore ve Japonya olmak üzere bölgeyi tehdit eden balistik füze denemeleri ve nükleer faaliyetleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2006'dan bu yana Kuzey Kore'ye yaptırımlar uygulanmasına da neden oluyor.

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