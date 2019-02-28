"Kuzey Kore ile yaptırımlar konusunda anlaşamadık"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Bizse bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." dedi.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Hanoi'de dün başlayan zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." diye konuştu.

Trump, Kuzey Kore Lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varamadıklarını anlattı.

- "Yaptırımları tamamen kaldırmamız mümkün değildi"

Trump, görüşmelerde yaptırımlar konusunda anlaşma sağlanamadığını belirterek, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Bizse, bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin sonlandırılmasının kendi fikri olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Trump, "Bu tamamen benim kararımdı demek istemiyorum. İlişkimizi korumak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.