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'Kuzey Kore imha ettiği nükleer tesisi yeniden inşa etmeye başladı'

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'nin geçen yılki Donald Trump - Kim Jong Un görüşmesinin ardından kısmen imha ettiği bir füze deneme ve uydu fırlatma istasyonunu yeniden inşa etmeye başladığı ileri sürüldü.

'Kuzey Kore imha ettiği nükleer tesisi yeniden inşa etmeye başladı'

Güney Kore haber ajansı Yonhap ile ABD merkezli iki düşünce kuruluşu, Sohae istasyonundaki (Tongchang-ri) roket fırlatma rampasında yeniden inşa çalışmalarının başladığını aktardı.

Söz konusu bilginin Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) tarafından paylaşıldığı dile getirildi.

Washington merkezli 38 North isimli izleme kuruluş da uydu görüntülerini incelediklerini, istasyonda 16 Şubat ile 2 Mart arasında yoğun çalışma yürütüldüğünün anlaşıldığını kaydetti.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) de uzmanların yaptıkları analiz sonucunda Kuzey Kore'nin nükleer tesiste "hızlı bir yeniden inşa peşinde" olduğunu sonucuna vardıklarını bildirdi.

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CSIS, yeniden inşa faaliyetinin dikey motor test standı ve fırlatma yastığında açık şekilde görüldüğünü bildirdi.

Bu arada analistler söz konusu tesisin daha önce kıtalararası balistik füze fırlatmak hiç kullanılmadığı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, ilki Singapur'da ikincisi de Vietnam'da olmak üzere iki kez bir araya geldi.

Liderlerin görüşmesi sırasında Kore Adası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Pyongyang'ın her türlü nükleer faaliyetten vazgeçmesi istendi. Bunun karşılığında ABD'nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımların kaldırılması sözü verildi.

BOLTON'DAN KUZEY KORE'YE UYARI

Bu arada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Pyongyang'ın nükleer programını durdurmaması halinde ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları arttıracağı tehdidinde bulundu.

"Bu konuda istekli değillerse.. Başkan Trump, Kore Adası'nın nükleerden arındırılması konusunda sanırım gayet açık ve netti." diyen Bolton, "Eğer nükleer faaliyetlere son vermezlerse ekonomik yaptırımlardan kurtulamayacak ve bu artarak devam edecek." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore nükleer Tesis ABD

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