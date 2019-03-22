Kuzey Kore İrtibat Ofisinden Çekildi

Kuzey Kore, iki Kore arasındaki irtibat ofisinden çalışanlarını çekti. Pyongyang’ın bu hamlesi ABD’nin, Kuzey Kore’yle görüşmelerde ilerleme sağlanamamasının ardından ilk yaptırımı devreye sokmasının ardından geldi.
Seul’a göre Kuzey Koreli yetkililer ofis çalışanlarını geçici mi yoksa kalıcı mı çekecekleri konusundaysa bilgi vermedi.
Güney Kore’nin açıklamasına göre Kuzey Kore, Güney’in irtibat ofisinde çalışanlarını tutmaya devam etmesine ise karışmayacak. Seul Birleşme Bakan Yardımcısı Chun Hae-sung gazetecilere irtibat ofisine eleman yerleştirmeye devam edeceğini söyledi ve haftasonunda ofiste 25 kişinin daha görevlendirilmesinin planlandığını kaydetti.
Güney Kore, Kuzey’in kararını “üzücü” olarak değerlendirdi ve Kuzey’e çalışanlarını irtibat ofisine geri göndermesi çağrısı yaptı.
İrtibat ofisi geçen Eylül ayında iki Kore arasında varılan uzlaşma adımlarının parçası olarak kurulmuştu. Ofis, Kore Yarımadası’nın 1945’te kapitalist Güney Kore ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey Kore olarak ayrılmasından bu yana kurulan ilk irtibat ofisiydi.
İki Kore, irtibat ofisinin bulunduğu Kaesong kasabasında şimdi faaliyetleri durdurulmuş olan ortak bir fabrika işletiyordu. Burası Kuzey Kore’nin girişimi, sermayesi ve teknolojisiyle Kuzey Kore’nin ucuz iş gücünü bir araya getiriyor ve Kuzey Kore’ye çok ihtiyaç duyduğu yabancı para akışını sağlıyordu. Her iki Kore de ABD’nin yaptırımları hafifleterek fabrikanın yeniden işlemesine izin vermesini istiyor.
Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un üç hafta önce yapılan zirvede Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda net bir ilerleme sağlanamamış ve taraflar masadan kalkmıştı. Bunun üzerine Trump yönetimi Kuzey Kore’ye yeni yaptırım kararı almıştı. Ancak Başkan Trump yine de anlaşma olasılığı bulunduğunu ve Kim Jong Un’la yeniden görüşebileceğini söylemişti.
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