Kuzey Kore İrtibat Ofisinden Çekildi

İrtibat ofisi geçen Eylül ayında iki Kore arasında varılan uzlaşma adımlarının parçası olarak kurulmuştu. Ofis, Kore Yarımadası’nın 1945’te kapitalist Güney Kore ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey Kore olarak ayrılmasından bu yana kurulan ilk irtibat ofisiydi.

Güney Kore’nin açıklamasına göre Kuzey Kore, Güney’in irtibat ofisinde çalışanlarını tutmaya devam etmesine ise karışmayacak. Seul Birleşme Bakan Yardımcısı Chun Hae-sung gazetecilere irtibat ofisine eleman yerleştirmeye devam edeceğini söyledi ve haftasonunda ofiste 25 kişinin daha görevlendirilmesinin planlandığını kaydetti.

İki Kore, irtibat ofisinin bulunduğu Kaesong kasabasında şimdi faaliyetleri durdurulmuş olan ortak bir fabrika işletiyordu. Burası Kuzey Kore’nin girişimi, sermayesi ve teknolojisiyle Kuzey Kore’nin ucuz iş gücünü bir araya getiriyor ve Kuzey Kore’ye çok ihtiyaç duyduğu yabancı para akışını sağlıyordu. Her iki Kore de ABD’nin yaptırımları hafifleterek fabrikanın yeniden işlemesine izin vermesini istiyor.

Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un üç hafta önce yapılan zirvede Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda net bir ilerleme sağlanamamış ve taraflar masadan kalkmıştı. Bunun üzerine Trump yönetimi Kuzey Kore’ye yeni yaptırım kararı almıştı. Ancak Başkan Trump yine de anlaşma olasılığı bulunduğunu ve Kim Jong Un’la yeniden görüşebileceğini söylemişti.

