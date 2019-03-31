HABER

Kuzey Kore: “İspanya’da yapılan büyükelçilik baskını bir terör saldırısıydı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:13 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İspanya’da Kuzey Kore Büyükelçiliğine geçtiğimiz ay düzenlenen baskını “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.Kuzey Kore basınının Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir kaynağa dayandırdığı haberde, 22 Şubat’ta Madrid Büyükelçiliğine yapılan baskınla ilgili açıklamalar yer aldı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İspanya’da Kuzey Kore Büyükelçiliğine geçtiğimiz ay düzenlenen baskını “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.
Kuzey Kore basınının Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir kaynağa dayandırdığı haberde, 22 Şubat’ta Madrid Büyükelçiliğine yapılan baskınla ilgili açıklamalar yer aldı. Bakanlık temsilcisi olayı “ciddi bir terör saldırısı” olarak nitelendirerek, Kuzey Kore’nin FBI ve hükümet karşıtı bir grubun olayda rolü olduğuna ilişkin bir bilgi aldığını söyledi.
Geçen ay olayları İspanyol polisi ile müzakere etmeyi reddeden Kuzey Kore, soruşturma çağrısında bulundu. Madrid ise, Kuzey Kore’den açıklama beklemeden bir ay önce soruşturma başlatmıştı. İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi Hakimi José de la Mata, saldırganların Kuzey Koreli memurları ülkeyi terk etmeye zorladığını açıklamıştı. 26 Mart’ta elçilikten çalındığı ve FBI’ya verildiği iddia edilen materyaller ABD’de bir Meksikalının evinden çıkmıştı.
Kuzey Kore’nin Madrid Büyükelçiliğine 22 Şubat’ta bir baskın düzenlenmiş, saldırıyı hükümet karşıtı Cheollima Sivil Savunma grubu üstlenmişti. Baskın sırasında büyükelçilik personelinin rehin alındığı ve saldırganların bazı belgeler, araçlar, bilgisayar ve telefonları çalarak kaçtığı öğrenilmişti. Daha sonra olayla ilgili paylaşılan bilgilerde, grupta ABD ve Güney Kore vatandaşlarının da bulunduğu ifade edilmişti. İspanyol basını, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) da baskında rolü olduğunu iddia etmişti.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
'18 yaş altı en uzun boylu kız' unvanlı Rumeysa oyunu kullandı'18 yaş altı en uzun boylu kız' unvanlı Rumeysa oyunu kullandı
Balıkesir'de 90 yaşındaki kadın, oyunu ekiplerin yardımıyla kullandıBalıkesir'de 90 yaşındaki kadın, oyunu ekiplerin yardımıyla kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Son dakika! Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.