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Kuzey Kore İsveç'teki ABD İle Nükleer Görüşmelerden Ayrıldı

06.10.2019 00:18 | Son Güncelleme

ABD ile Kuzey Kore arasında planlandığı gibi İsveç'in Stockholm kentinde yapılan çalışma grubu düzeyindeki nükleer müzakerelerden ayrıldığını açıkladı

Kuzey Kore İsveç'teki ABD İle Nükleer Görüşmelerden Ayrıldı

Amerika ile Kuzey Kore arasında yürütülen ‘çalışma grubu’ düzeyindeki nükleer müzakerelerin durdurulduğu açıklandı.

Kim Myong Gil başkanlığındaki Kuzey Kore heyeti ve Amerika yönetimi Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, daha önce kararlaştırıldığı üzere İsveç'in Stockholm kentinde 5 Ekim Cumartesi günü bir araya geldi.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim, ABD’yi müzakere masasında esnek ve yeni bir yaklaşım, yaratıcı çözümler vaadi sunarak beklentileri artırmakla suçladı ve “bizi eski tavır ve bakış açısını sürdürerek hayal kırıklığına uğrattı” dedi. Bu nedenle müzakereleri durdurduğunu açıkladı.

ABD heyetinden konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Şubat ayında Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında Vietnam’ın başkenti Hanoi’de yapılan zirvenin ardından nükleer müzakereler aylardır askıya alınmıştı. Görüşmelerdeki tıkanmanın nedeninin Kuzey Kore’nin nükleer çalışmaları konusunda kısmi sınırlamaya gitmesi karşılığında yaptırımların daha fazla hafifletilmesini istemesi olduğu belirtilmişti.

Vietnam’daki zirvenin ardından Kuzey Kore agresif söylemini arttırmış ve bir dizi kısa menzilli füze denemesi yapmıştı. Uzmanlar Kuzey Kore’nin bu hamlelerinin müzakerelerin yeniden başlaması halinde elini güçlendirmek amacıyla olduğu yorumunu yapıyor.

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