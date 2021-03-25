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Kuzey Kore, Japon Denizi'ne 'iki balistik füze fırlattı'

25.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve Japonya'dan yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattığı belirtildi. Kuzey Kore, ABD'de Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ilk kez böyle bir füze denemesi yapıyor.

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne 'iki balistik füze fırlattı'

ABD ve Japonya'dan yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattığı belirtildi.

Kuzey Kore, ABD'de Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ilk kez böyle bir füze denemesi yapıyor.

Balistik füzeler nükleer, kimyasal ya da biyolojik başlık taşıyabiliyor. Uzun menzilli bu füzeler güdümlü ya da güdümsüz olabiliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla Pyongyang'ın bu silahları denemesi yasak.

Japonya ve Güney Kore, bu deneme nedeniyle Kuzey Kore'yi kınadı.

Kuzey Kore'nin hafta sonunda da Sarı Deniz'e balistik olmayan iki füze fırlattığı öne sürülmüştü.

Japonya: Karasularımıza düşmedi

Japonya, bugün fırlatılan balistik füzelerin parçalarının karasularına düşmediğini duyurdu.

ABD Asya Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bu denemenin "Kuzey Kore'nin gizli silah programının, komşuları ve uluslararası kamuoyu için oluşturduğu tehdidi gözler önüne serdiği" belirtildi.

Joe Biden, Pyongyang'ın son denemesiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Biden, Kuzey Kore'nin hafta sonundaki denemesini bir provokasyon olarak görmediğini söylemiş ve "Her zamanki işleri" demişti.

BM Güvenlik Konseyi kararları Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemesi yapmasına yasak getirmiyor.

ABD, geçen hafta, Malezya'nın sınır ettiği bir Kuzey Koreli iş insanını gözaltına almıştı.

Mun Chol Myung, ABD mali sistemi üzerinden kara para aklayarak Kuzey Kore'ye içki ve tütün gibi maddeler temin etmekle suçlanıyor.

Kuzey Kore, Malezya'nın Mun'u ABD'ye göndermesini sert tepki göstermiş ve Kuala Lumpur'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Biden Yönetimi Kuzey Kore'yle diplomatik temas kurmaya çalıştığını ve bu çabaların sonuç vermediğini söylüyor.

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