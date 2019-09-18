HABER

Kuzey Kore: “Japonya sınırımızı ihlal etti”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 09:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, Japonya sahil güvenlik botlarının münhasır ekonomik bölge sınırlarını ihlal ettiğini açıkladı.Kuzey Kore, Japonya’ya ait sahil güvenlik botlarının Kuzey Kore münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlarını ihlal ettiğini açıkladı.

Kuzey Kore, Japonya sahil güvenlik botlarının münhasır ekonomik bölge sınırlarını ihlal ettiğini açıkladı.
Kuzey Kore, Japonya’ya ait sahil güvenlik botlarının Kuzey Kore münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlarını ihlal ettiğini açıkladı. Salı günü Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japon sahil güvenlik botlarının 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde Kuzey Kore münhasır ekonomik bölgesine girdiği, ardından Kuzey Kore tarafından bölgeyi terk etmeye zorlandığı bildirildi. Gemilerin sınır dışına çıkmaya zorlanması "egemenlik haklarının adil ve doğru bir şekilde kullanılması" olarak nitelenirken, Japonya’nın diplomatik kanallar aracılığıyla sert bir şekilde uyarıldığı belirtildi. Kuzey Kore yönetimi, Tokyo’ya bu tür eylemlerin tekrarlanmaması çağrısında bulundu.
Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, geçtiğimiz cuma yaptığı açıklamada, Ağustos ayında Japonya münhasır ekonomik bölgesinde iki şüpheli Kuzey Kore gemisinin tespit edildiğini söylemiş, hükümetin diplomatik kanallar aracılığıyla Pyongyang’ı protesto ettiğini belirtmişti.

Münhasır ekonomik bölge nedir
Münhasır ekonomik bölge, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılması konusunda su ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleri anlamına geliyor.

Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...
TEPSAM Başkanı Yıldırım: “Suriye’nin geleceği Suriye halkının elinde”TEPSAM Başkanı Yıldırım: “Suriye’nin geleceği Suriye halkının elinde”
İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeliİmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

CHP il yönetimine kayyum atandı

HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.