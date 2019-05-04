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Kuzey Kore, kısa menzilli füzeleri ateşledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, kısa menzille balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Kuzey Kore, kısa menzille balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Güney Kore, Kim Jong-un rejiminin füzeyi Japonya Denizi’ne doğru ateşlediğini bildirdi.
Güney Kore askeri kaynakları, Kuzey Kore’nin bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez kısa mesafeli taktik silahlarla bir füze fırlattığını iddia etti. Güney Kore Silahlı Kuvvetleri Ortak Komutanlığından yapılan kısa açıklamada füzenin doğudaki Wonsan kentinden Japonya Denizi yönüne doğru yapıldığı bildirildi. Yerel ajans Yonhap, Güney Kore ve ABD yetkililerinin "füzenin ayrıntılarını analiz ettiğini" açıkladı.
Bu füze, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, 27 Şubat’taki Hanoi’deki zirvesinin başarısızlığından bu yana yapılan ilk askeri deneme olan yeni bir silah testini denetlemesinden iki hafta sonra geldi.

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