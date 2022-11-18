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  4. Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi yaptı! ABD'den kınama geldi

Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi yaptı! ABD'den kınama geldi

18.11.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir kıtalararası balistik füze denemesi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Kuzey Kore'yi daha fazla provokasyondan kaçınmaya ve sürekli ve somut bir diyaloga girmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi yaptı! ABD'den kınama geldi

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru yeni bir kıtalararası balistik füze fırlatmasının ardından ABD'den kınama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını kınıyor. Bu fırlatma, birden fazla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlalidir ve Kuzey Kore'nin yasadışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarının Kuzey Kore'nin komşularına, bölgeye, uluslararası barış ve güvenliğe ve nükleer silahların yayılmasını önlenme rejimine yönelik oluşturduğu tehdidi göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

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'KÜSTAHÇA İHLAL'

Price, Kuzey Kore'nin bu eylemlerinin Birleşmiş Milletler güvenlik kararlarının "küstahça ihlali" olduğunu söyleyerek, "Uluslararası toplumla birlikte, Kuzey Kore'yi daha fazla provokasyondan kaçınmaya ve sürekli ve somut bir diyaloga girmeye çağırıyoruz. Güney Kore ve Japonya'nın savunmasına yönelik taahhütlerimiz devam ediyor" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore füze abd

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