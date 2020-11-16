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Kuzey Kore koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıyor!

16.11.2020 12:10 | Son Güncelleme:
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Kuzey Kore koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıyor!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkılaştırılması talimatı verdi.

Yonhap ajansının, Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim, 25 günün ardından ilk kez iktidardaki Kore İşçi Partisinin politbüro toplantısında kamuoyu karşısına çıktı.

Başkanlığını Kim'in yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele yapılması gerekenler ve askeri ile ekonomik alanlarda virüsle mücadele tedbirlerinin sıkılaştırılması konuları görüşüldü.

Kim, Kovid-19 salgını nedeniyle yüksek alarmda kalınması, salgınla yoğun mücadele çalışmalarının ilerletilmesi ve devletin güvenliği ile halkın iyiliği için sorumluluğun farkında olunması gerektiğini söyledi.

Kim, Kovid-19 salgını nedeniyle yüksek alarmda kalınması ve salgınla yoğun mücadele çalışmalarının ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

Devletin güvenliği ile halkın iyiliği için sorumluluğun farkında olunması gerektiğine işaret eden Kim, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması talimatı verdi.

Kim, en son 22 Ekim'de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da, 1950-53 Kore Savaşı'na katılan Çinli askerlerin mezarlığını ziyareti esnasında görülmüştü.

Kuzey Kore'de, şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası bulunmazken ülkede binlerce kişinin virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu iddia edilmişti.

Ülkeye Kaesong'dan temmuzda yasa dışı şekilde girmeye çalışan bir kişinin Kovid-19 şüphesiyle gözaltına alındığı açıklanmış ve ardından şehirde olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.

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