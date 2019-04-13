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Kuzey Kore Lideri Kim: "ABD farklı bir tavırla gelirse yalnızca Trump ile görüşmeye ilgi duyuyorum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 17:13 | Son Güncelleme

Kuzey Kore devlet medyası KCNA’da bugün yer alan haberde, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un ABD ile görüşmelerin kesilmesinin gerilimi yeniden yükselttiğini belirtildi.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA’da bugün yer alan haberde, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un ABD ile görüşmelerin kesilmesinin gerilimi yeniden yükselttiğini belirtildi. Kim, "ABD farklı bir tavırla gelirse yalnızca Trump ile görüşmeye ilgi duyuyorum” dedi.
Kuzey Kore devlet medyası KCNA’nın haberine göre Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, cuma günü Yüksek Halk Asamblesi’nde yaptığı konuşmada “ABD’nin şu anki hesaplama metodu ve bize yaklaşımını bırakarak bize yeni bir tavırla yaklaşması esastır” diye konuştu.
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, şubat ayında Hanoi’de, haziranda ise Singapur’da görüştü. Ancak Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programından vazgeçmesi karşılığında yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlanamadığı için görüşme başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Trump, daha sonra attığı bir twitle Kim ile olan kişisel ilişkisinin gücünü vurgulayarak, Pyongyang silah programının çözülmesi halinde Kore’nin ekonomik başarı için büyük bir potansiyelinin olduğunu söylemişti.
Trump cumartesi günü attığı twitinde, "Nerede durduğumuzu tam olarak anlayabileceğimiz üçüncü bir zirve iyi olacak. Nükleer silahlar ve yaptırımların kaldırılabileceği günü ve o zaman Kuzey Kore’nin dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu görmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

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