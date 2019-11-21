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Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore'nin zirve davetini geri çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:41 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore'nin zirve davetini geri çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in gelecek hafta Güneydoğu Asya liderlerinin ağırlanacağı bir zirve için yaptığı daveti kabul etmediği bildirildi.

Yonhap ajansına göre, Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın haberinde, Moon'un, gelecek hafta Busan kentinde düzenlenmesi planlanan iki günlük Güney Kore-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) özel zirvesi için şahsi mektup gönderdiğini ancak Kuzey Kore'nin, liderinin bu etkinliğe katılması için herhangi bir sebep bulamadığı belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim'in, Güney Kore'deki zirveye katılmayacağının kaydedildiği haberde, "Güney tarafının güven ve samimiyeti için minnettarız ancak Devlet İşleri Komisyonu (SAC) Başkanı'nın (Kim Jong-un) Busan'ı ziyaret etmesi için uygun sebep bulamamamızı anlayacaklarını ümit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

KCNA, Güney Kore'yi, Koreler arası işleri çözmeye çalışırken dışarıdan yardıma başvurmakla ve iki ülke arasında geçen sene varılan anlaşmaları yerine getirmemekle suçladı.

Moon ve Kim, 2018'in nisan ve mayısında iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde, geçen yıl da eylülde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
asean Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

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