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Tosun lider spa açılışına katıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2019 12:02 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından ülkede kış tatili için kullanılmak üzere spa merkezi açıldı. Devlet televizyonu tarafından yayınlanan açılışta, tesisle birlikte halkın 'sosyalizmde yüksek medeniyetten' yararlanacağı belirtildi.

Tosun lider spa açılışına katıldı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin 'sosyalizmde yüksek medeniyet' projeleri kapsamında bir spa merkezi açılışına katıldı.

Açılış görüntüleri, Kore Merkezi Haber Ajansı ve devlet televizyonu tarafından yayınlandı.

'Yangdok Kaplıcakarı Kültürel Dinlenme Merkezi' adı verilen tesis, kış turizmine katkı sunması amacıyla inşa edildi.

Tesiste otel, kaplıca, kayak pisti ve at binme parkı bulunuyor.

Açılışta kurdeleyi kesen Kim, halkı modern bir medeniyete ulaştırma yolunda rehberlik eden partiye 'mucizevi bir yapı' inşa ederek hizmet eden askerlerden de övgüyle söz etti.

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Açılışı haberleştiren resmi ajans KCNA ise, Kuzey Kore liderinin 'sevincini zor bastırdığını' belirterek "İnsanlara yeni kültür alanları sağlamak mümkün hale geldi ve halkımızın sosyalizmde yüksek medeniyetten en kısa zamanda yararlanması adına partinin önüne koyduğu bir hedef daha gerçekleşti" ifadelerini aktardı.

Yangdok tesisleri, Samjiyon dağındaki bir diğer tesis ve sahil kasabası Wonsan'da inşa edilen yaz tatili tesisiyle birlikte Kim'in en büyük projelerinden üçüncüsüydü.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong Un SPA

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