Kuzey Kore lideri Kim'in ameliyatıyla ilgili yeni detay

Kapalı bir rejim olması nedeniyle dünyanın en çok merak ettiği ülkelerden biri Kuzey Kore. Son olarak Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kalp ameliyatı olduğu biliniyor ancak hastalığı ve sağlık durumuyla ilgili detaylar sır gibi saklanıyor.

Güney Kore'ye sığınan Kuzey Korelilerin ülkelerinden haber vermek için kurduğu "Daily NK" internet sitesi, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in ameliyatı ve sağlık durumuyla ilgili yeni iddialar ortaya attı. "Daily NK" da yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in ailesi için özel inşa edilen Hyang San Kliniği hakkında bilgi verildi.

Kuzey Kore lideri Kim'in kısa süre önce kalp ameliyatı olduğu klinik başkent Pyongyang'ın 120 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Kim ailesi burada yaşıyor. Şimdiki liderin babası Kim Jong-il'in babası 1994 yılında kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Dönemin lideri Kim Jong-il babası Kim Jong-sung'un başkent Pyongyang'daki hastaneye yetiştirilemediği için yaşamını yitirdiği sonucuna vardı. Kim Jong-il ailenin kullanması için özel bir hastanenin inşa edilmesine onay verdi.